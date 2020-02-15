有范儿！在音乐中，“潮嗨”古都新生活

魅力古都，精彩嗨不停。音乐盛宴，洛阳尽狂欢。

魅力古都，精彩嗨不停。音乐盛宴，洛阳尽狂欢。

最近几天，举办过央视中秋晚会的洛阳应天门北广场，又迎来了文化盛事。历时5天，每晚一个主题，“古都新生活·时尚洛阳城”2020首届“潮嗨古都新生活音乐节”于昨晚圆满结束，从“国乐新风”“摇滚之夜”到“青春旋律”，活跃在洛阳本地乐坛的多支乐队和多位音乐创作人，为古都洛阳插上音乐的翅膀，给市民和游客带来一场激情与梦想的狂欢。

本次音乐节由洛阳市文化广电和旅游局、洛阳文保集团主办，洛阳市文化馆承办，洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、各县(市)区文化广电和旅游局、洛阳市舞蹈家协会、洛阳市音乐家协会、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台协办。

摇滚、流行、古典、民乐……音乐节上，洛阳音乐人用一场场音乐盛宴证明，洛阳不止有千年历史，更有新潮时尚。本次音乐节以“潮嗨古都新生活，助力古都夜八点”为宗旨，深度推进文旅融合发展，展示新时代广大青年的精神风貌。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张雷 李晓霞 文/图)