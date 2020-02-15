洛阳市2020年“乡村光荣榜”揭晓 109名先进人物榜上有名

今日，洛阳市文明办公布2020年洛阳市“乡村光荣榜”先进人物名单，来自全市各县(市)区的109名先进人物荣登“乡村光荣榜”。

今日，洛阳市文明办公布2020年洛阳市“乡村光荣榜”先进人物名单，来自全市各县(市)区的109名先进人物荣登“乡村光荣榜”。

洛阳市文明办相关负责人表示，为进一步加强农村精神文明建设，充分发挥群众身边先进典型的示范引领作用，改善农民精神风貌、提高乡村文明程度、焕发乡村文明新气象，洛阳市文明办近期在全市各级广泛开展了“乡村光荣榜”人物宣传选树活动，按照选树标准、原则和程序，经层层选拔推荐和评选活动组委会集中审核评议，最终评出好媳妇20人、好丈夫10人、好妯娌10人、好儿女10人、好公婆20人、好邻居10人、好乡贤10人、好党员9人、好支书10人共计109名先进人物予以表彰。

后续，洛阳市还将利用多种渠道深入宣传先进人物典型事迹，号召广大党员干部群众向榜样看齐，用实际行动积极培育和践行社会主义核心价值观。（洛报融媒记者 王子君）

2020年洛阳市“乡村光荣榜”先进人物名单

一、好媳妇20人

1、高俊民 偃师市岳滩镇赵庄寨村

2、陈书娟 孟津县朝阳镇姚凹社区

3、高贵红 新安县南李村镇北花沟村

4、温艳格 伊川县吕店镇温沟村

5、潘孟月 宜阳县锦屏镇焦家凹村

6、孔麦芍 宜阳县三乡镇下庄村

7、王顺芳 汝阳县陶营镇罗营村

8、李新静 汝阳县付店镇牌路社区

9、赵学花 洛宁县上戈镇里石头村

10、李小妞 洛宁县上戈镇庙洼村

11、刘娥 栾川县栾川乡后坪村

12、宋花荣 栾川县白土镇椴树村

13、梁巧灵 嵩县闫庄镇闫庄村

14、金景香 瀍河区瀍河回族乡中窑社区

15、张珂蕊 瀍河区杨文街道拦沟社区

16、林群英 洛龙区龙门街道李屯村

17、杨玉姣 吉利区吉利街道吉利社区

18、陈利景 高新区辛店街道辛店社区

19、张青芬 高新区瀛洲街道引驾沟村

20、周雪梅 龙门园区龙门石窟街道河东社区

二、好丈夫10人

1、智学夫 偃师市商城街道杏园社区

2、崔文章 新安石井镇前口村

3、何留江 伊川县半坡镇何庄村

4、李现 宜阳县赵保镇二道沟村

5、韦富珍 洛宁县下峪镇下峪村

6、周万有 栾川县潭头镇大王庙村

7、高俊学 嵩县大坪乡后场村

8、高小六 瀍河区瀍河回族乡上窑社区

9、孙万彬 洛龙区科技园街道侯城村

10、胡好子 高新区瀛洲街道引驾沟村

三、好妯娌10人

1、李雪琴 偃师市槐新街道城西村

2、孙晓 偃师市槐新街道城西村

3、薛桂环 孟津县会盟镇东良村

4、张莹 孟津县朝阳镇闫凹村

5、刘彩霞 新安县城关镇杨岭村

6、赵战战 汝阳县内埠镇罗洼村

7、尤丽丽 栾川县栾川乡养子口村

8、付景霞 嵩县纸房镇高村社区

9、马艳丽 瀍河区瀍河回族乡小李村社区

10、汤黎霞 吉利区康乐街道康窑社区

四、好儿女10人

1、杨丽鸽 偃师市槐新街道城西村

2、韩丽 孟津县横水镇铁楼村

3、李传雷 新安县城关镇紫霞社区

4、纪胜军 宜阳县莲庄镇草场村

5、张延灵 汝阳县付店镇牌路村

6、吴书珍 栾川县冷水镇西增河村

7、王晓刚 嵩县白河镇瓦房村

8、刘洪松 洛龙区太康东路街道鸿儒社区

9、张连起 吉利区吉利街道里仁社区

10、杨运奇 高新区辛店镇董窑村

五、好公婆20人

1、丁苗蕊 偃师市邙岭镇申阳村

2、张九红 孟津县朝阳镇闫凹村

3、史俊英 孟津县麻屯镇卢村

4、高如兰 新安县正村镇正村社区

5、叶页 伊川县半坡镇侯沟村

6、张粉茹 伊川县葛寨镇葛寨村

7、王盘 宜阳县赵保镇西赵村

8、李现 宜阳县锦屏镇杨店村

9、李玉珍 汝阳县刘店镇二郎村

10、杜爱竹 洛宁县涧口乡草庄村

11、张米换 栾川县冷水镇南泥湖村

12、王会娟 嵩县纸房镇纸房社区

13、艾凤兰 瀍河区瀍河回族乡塔西社区

14、昌利霞 瀍河区瀍河回族乡史家湾社区

15、金桃粉 洛龙区古城街道龙祥社区

16、裴云芳 洛龙区李楼镇焦寨村

17、李凤 吉利区河阳街道坡底社区

18、赵麦花 高新区辛店街道辛店社区

19、赵柏叶 高新区瀛洲街道后五龙沟村

20、王花芳 龙门园区龙门石窟街道河东社区

六、好邻居10人

1、王龙坛 偃师市槐新街道新城村

2、刘娟玲 孟津县朝阳镇南石山村

3、张玉厚 孟津县朝阳镇南陈村

4、常瑞钦 新安县石寺镇新融社区

5、尚月梅 洛宁县涧口乡草庄村

6、樊庆霞 栾川县潭头镇阳庄村

7、高春锁 嵩县城关镇菜园村

8、吕灿高 瀍河区杨文街道吕庙社区

9、刘国国 洛龙区古城街道龙祥社区

10、王枝 吉利区吉利街道吉利社区

七、好乡贤10人

1、李林坡 孟津县城关镇狮子院村

2、王石朋 伊川县葛寨镇王庄村

3、刘来森 宜阳县城关镇西街社区

4、徐大平 汝阳县刘店镇二郎村

5、叶太芳 洛宁县罗岭乡窑沟村

6、樊智仁 嵩县白河镇白河街村

7、潘永宽 瀍河区杨文街道十里铺社区

8、司马书 定洛龙区开元路街道龙泰社区

9、张中来 吉利区康乐街道北陈社区

10、杨明雷 高新区丰李镇李王屯村

八、好党员9人

1、卫嫩歌 孟津县送庄镇朱寨村

2、张书伟 宜阳县莲庄镇马回村

3、刘万超 宜阳花果山乡穆册村

4、马万坡 汝阳县内埠镇马坡村

5、周留臣 栾川县陶湾镇鱼库村

6、孙建西 嵩县大坪乡流涧峪村

7、胡建芳 洛龙区关林街道车圪垱村

8、席传温 吉利区河阳街道横涧社区

9、潘学敏 高新区辛店街道太后庄村

九、好支书10人

1、王宏超 偃师市高龙镇高崖村

2、马其祥 孟津县常袋镇马岭村

3、张三 新安县磁涧镇礼河村

4、安民香 洛宁县马店镇关庙村

5、杨来法 栾川县潭头镇拨云岭村

6、王丙申 嵩县车村镇龙王村

7、吕明拽 瀍河区杨文街道吕庙社区

8、高少山 洛龙区李楼镇东高村

9、黄宝臣 吉利区康乐街道上柳沟村

10、董红强 高新区新店街道太后庄村