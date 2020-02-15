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季节限定！每一口都是洛阳秋冬的味道......
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-04 15:20

　　秋风起，胃口开，终于可以打着“贴秋膘”的名义，名正言顺地大吃大喝了。小编为大家整理了一些洛阳刚上市或者即将上市的特产，一起来品尝下洛阳秋冬独有的味道吧！

一、岭上硒薯

　　鸦岭地处浅山丘陵地区、中原核心富硒带，日照时间长、昼夜温差大，独特的沙土壤特别适合红薯种植。这儿种的富硒红薯，表皮光、色泽红、形状漂亮，被誉为“岭上硒薯”。“岭上硒薯”可蒸、烤、煮，软糯香甜，一直受到消费者的青睐。
　　特点：红薯硒含量高，表皮光、色泽红、形状漂亮，刚从地里刨出来的红薯能生吃，皮薄筋少、脆甜爽口。

　　采摘地址：伊川县鸦岭镇曹窑村、樊店村

　　自驾路线：从市区进入南环路后，一路向西驶入洛栾高速连接线，之后向南行驶约10公里便到达曹窑村。

　　乘车路线：从市区乘坐62路、63路、65路、89路公交车到郭寨公交站下车，而后转乘伊川县3路公交车前往伊川北花坛公交站，再转乘伊川县13路公交车至西瑶站，之后步行约1.7公里到达曹窑村。

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[ 责任编辑：李娜（见习）]
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