洛报集团14件作品获第三十七届河南新闻奖

日前，由河南省新闻工作者协会主办的第三十七届(2019年度)全省优秀新闻作品最高奖——河南新闻奖评选结果揭晓，洛阳日报报业集团成绩喜人，共有14件作品获奖。

日前，由河南省新闻工作者协会主办的第三十七届(2019年度)全省优秀新闻作品最高奖——河南新闻奖评选结果揭晓，洛阳日报报业集团成绩喜人，共有14件作品获奖。 日前，由河南省新闻工作者协会主办的第三十七届(2019年度)全省优秀新闻作品最高奖——河南新闻奖评选结果揭晓，洛阳日报报业集团成绩喜人，共有14件作品获奖。 经过初评、复评、定评、网上公示等环节，洛阳日报报业集团旗下的《洛阳日报》《洛阳晚报》和洛阳网等共有14件作品获奖。获奖作品涉及消息、通讯、评论、漫画、摄影、版面、移动直播等，其中一等奖3件、二等奖6件、三等奖5件。 获得一等奖的作品分别是：消息《“洛阳方案”破解工业污水处理世界性难题》，作者：赵志伟、李思博、杨小雅，编者：张留东、郝洋(2019年6月15日《洛阳日报》)；评论《世界再大抵不过乡愁》，作者：魏春兴，编者：李勇、郝洋(2019年10月16日《洛阳日报》)；摄影《水碧林丰众鸟栖斑斓画卷母亲河》，作者：曾宪平，编者：郭晓明、咏娟(2019年12月17日《洛阳日报》)。 获得二等奖的作品分别是：消息《陵园降半旗，向52位中国抗战空军飞行员致敬》，作者：李砺瑾，编者：李琦、蒋颖颖(2015年5月15日《洛阳晚报》)；通讯《一首小诗寄平生》，作者：孙自豪、刘倩，编者：武力(2019年10月25日《洛阳日报》)；报纸版面《洛阳日报》2019年5月18日01版，编者：郝洋、李琮；报纸版面《洛阳日报》2019年3月25日07版，编者：梁蛟龙、赵韵；网络专题《探源——二里头夏都遗址博物馆建成开放》，作者：刘宏波、陈运团、陈萃萃，编者：史戎戎、马佳佳(2019年7月25日洛阳网)；摄影《励志！62岁“奶奶级”大学新生》，作者：高山岳，编者：寇文玉(2019年9月18日《洛阳晚报》)。 获得三等奖的作品分别是：通讯《三名村干部的约定》，作者：白云飞、赵健、王松华，编者：杨建安、姜春晖(2019年12月3日《洛阳日报》)；评论《一个人的“阅兵式”为何这么“燃”？》，作者：万晓阳，编者：张亚武、李小勇(2019年11月13日《洛阳晚报》)；漫画《转》，作者：郝延鹏，编者：焦雅琦(2019年10月24日《洛阳晚报》)；移动直播《国内首款超级拖拉机洛阳下地干活！自行定位耕种，纯电动无人驾驶》，作者：徐翔、张斌、常世峰、申艳辉(2019年1月24日)；摄影《北红尾鸲孵育记》，作者：李卫超，编者：文玉(2019年7月13日《洛阳晚报》)。（洛报融媒记者 李三旺）