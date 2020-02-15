洛阳两级巡察机构累计发现问题2.5万余个

洛报融媒记者今天从洛阳市委巡察办获悉，十一届洛阳市委已先后完成11轮次对83家(次)单位党组织的巡察，指导县(市)区委开展11轮次以上巡察，两级巡察机构累计发现问题2.5万余个。

洛报融媒记者今天从洛阳市委巡察办获悉，十一届洛阳市委已先后完成11轮次对83家(次)单位党组织的巡察，指导县(市)区委开展11轮次以上巡察，两级巡察机构累计发现问题2.5万余个。

洛阳市委坚持把巡察工作放在全局重要位置，纳入全面从严治党总体部署和副中心城市建设大盘子统筹谋划安排。按照巡察“全覆盖”要求，洛阳市委制定了巡察工作五年规划及年度计划，建立完善了巡察对象库、组长库和人才库。市委要求，全市各级党组织和党员领导干部，都要自觉支持配合巡察，主动接受监督；市委巡察工作领导小组强化组织领导和工作协调，理思路、教方法、解难题，巡察办切实发挥职能，巡察工作的力度广度深度不断加大，市级巡察年均都在3轮次以上，县级巡察普遍达到4至5轮。

守正创新，是提升监督质量的重要保证。洛阳市委正确处理“全覆盖”与“高质量”的关系，在抓好常规巡察、专项巡察的同时，着力创新打法战法、破解监督难题、提升监督实效。近年，洛阳市委先后4次组织开展市县联动巡察，破解脱贫攻坚领域项目资金使用、安全饮水、易地搬迁等重点领域问题；对市卫健委、市水务局、市驻郑办等9家单位和全市公租房、农机补贴等5个领域开展延伸巡察，解决深层次问题，推动问题“清仓见底”。针对规划领域乱象，洛阳市委派出巡察小分队，对全市规划领域贯彻落实规划法规及上级重要决策部署情况开展了机动式巡察，快速精准地发现了一批规划审批任性随意等突出问题。此外，还选取4个基层乡镇(办事处)党组织，整建制抽调县区巡察组开展异地交叉巡察，提高了发现问题的质量，探索了破解基层巡察人情干扰的难题。

巡察整改是校检“两个维护”的重要标尺，必须牢牢抓住、寸步不让。洛阳市委着力做好巡察“后半篇文章”，坚持边巡边改、边巡边交、边巡边建，以整改实际成效取信于民。一方面，建立了市委巡察机构与市纪委监委“双同步”工作机制(对巡察发现的问题线索纪委监委同步跟进；对纪委监委办理的问题线索巡察同步配合)，开展巡察移交问题线索“清零行动”。今年7月中旬结束的洛阳市委第十一轮巡察，已快速移交问题线索43件，给予党纪政务处分43人，组织处理159人；另一方面，把巡察整改与完善制度机制，推动改革、促进发展结合起来，组织开展了政府投资资金监管、招投标等9个方面的专项整治，研究落实公立医院改制、理顺公共资源交易管理机制等巡察建议，将原已改制的市中心医院和市妇幼保健院等5家医院收归国有，规范了公共资源交易管理体制等。

此外，洛阳还强化巡察与纪检、监察、派驻等监督的贯通衔接，压紧压实纪委监委和组织部门的整改日常监督责任，每轮都“清单式”移交巡察问题，作为日常监督的重要依据和抓手。对需要持续整改的事项，发挥派驻“探头”作用，跟进督办、紧盯不放。每轮巡察一结束，就开展对上轮巡察整改的集中督查，领导小组对整改存在问题的单位及时约谈提醒，巡察整改的质效大大提升。巡察整改测评显示，干部职工的满意率平均都在90%以上。

洛阳市委巡察办有关负责人介绍，2016年以来，洛阳两级巡察机构累计移交问题线索3914件，有关部门共给予1389人党纪政务处分，70人被移送司法机关，共收缴违规违纪款项、挽回直接经济损失2.67亿元。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 杨伟峰）