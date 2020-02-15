电影故事片《马海明》在重渡沟风景区开机

一心为民的“泥腿子干部”马海明带领群众开发重渡沟的故事将被搬上银幕！20日上午，电影故事片《马海明》在洛阳市栾川县重渡沟风景区举办开机仪式。

一心为民的“泥腿子干部”马海明带领群众开发重渡沟的故事将被搬上银幕！20日上午，电影故事片《马海明》在洛阳市栾川县重渡沟风景区举办开机仪式。

电影《马海明》将视角聚焦曾任栾川县潭头镇副镇长、栾川县旅游工作委员会副主任马海明，以他的真人故事为原型，讲述他参加工作30多年，扎根基层，带领干部群众成功开发重渡沟、伊河漂流等景区，让群众依靠旅游，赶走贫穷的感人故事。

马海明主动请缨开发重渡沟，被誉为栾川旅游的“拓荒者”、群众致富的“领头人”，2011年5月7日他在抱犊寨景区开发考察中，因车祸不幸殉职，时年58岁。

电影《马海明》由河南省委组织部、河南省委宣传部、洛阳市委、栾川县委、河南电影电视制作集团有限公司、河南申泰控股集团、栾川县重渡沟风景区有限公司、北京伊洛金辉影视文化传媒有限公司联合摄制，已被列入2020年度河南省精神文明建设“五个一工程”重点创作影片。

主创团队与大家见面

该片由国内著名导演高峰执导，青年编剧刘小逡编剧，著名演员侯岩松、王双宝、郑昊、魏大鸣、于根艺、苏丽倾情加盟，该片集中在洛阳拍摄外景，总制作周期为5个月。(洛报融媒记者 何奕儒)