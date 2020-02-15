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洛阳第8次荣膺“全国双拥模范城”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-20 13:35

　　20日上午，在全国双拥模范城(县)命名暨双拥模范单位和个人表彰大会上，洛阳市再次荣膺“全国双拥模范城”。至此，洛阳市已连续8次蝉联“全国双拥模范城”称号。

　　洛阳是一座有着拥军优属、拥政爱民光荣传统的双拥模范城市。一直以来，洛阳市委、市政府都把支持国防和军队建设作为分内之事和应尽之责，大力弘扬、传承爱国拥军、爱民奉献优良传统，架好连心桥，当好保障部，办好暖心事，切实搞好服务保障工作，多措并举提升军人军属社会荣誉感，积极营造全民关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围。

　　特别是近几年，洛阳市紧紧围绕强军目标，坚持“发展不忘拥军、发展更重拥军”，深入开展“双助双促”活动(助力改革强军，促进建设世界一流军队；助力脱贫攻坚，促进全面建设小康)，形成了具有洛阳特色的思想融合、机制融合、建设融合、保障融合、产业融合的“五个融合”双拥新思路，推动国防和经济建设的良性互动，不断开创具有洛阳特色的双拥共建新局面，全面提高了新形势下双拥工作水平。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 杨相儒 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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