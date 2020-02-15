河南十八地市报业新媒体联盟论道白云山！

10月17日，河南18地市报业新媒体联盟峰会在洛阳市召开。各地市新媒体平台运营大咖汇集白云山，共商媒体融合、发展大计。

10月17日，河南18地市报业新媒体联盟峰会在洛阳市召开。各地市新媒体平台运营大咖汇集白云山，共商媒体融合、发展大计。

洛阳白云山地处伏牛山腹地，平均海拔1800米，自然生态环境良好，森林覆盖率高达98.5%，风光旖旎、气象万千。这里汇集了瑰丽的日出、壮观的云 海、神秘的佛光、灵动的飞瀑、雄奇的峡谷、明净的湖泊、茂密的松林等诸多自然美景。秋季是白云山色彩最丰富的季节，大自然在这里打开了巨大的调色盘，红、 黄、青、褚、白······缤纷绚丽的物候盛景让人沉醉、让人感叹。

满谷银白：芦花谷

芦花谷溪畔芦苇丛丛，一路上浓荫如盖，河谷中瀑潭相连，环境清幽，当秋天芦花盛开的时候，整个河谷一片银白，秋风吹过，芦絮摇摆，宛如飘雪一般唯美浪漫。走在蜿蜒曲折的山林中，在芦苇荡中穿行，静谧唯美，欣赏一场绝美的视觉盛宴。

飞瀑流泉：九龙大峡谷

九龙大峡谷是白云山山水风光的精华所在，大峡谷上段海拔1500米~1600米，谷底海拔900米，峡谷落差600多米，水系全长1.8公里，是白云山 水体景观最丰富的景点，据传是整个伏牛山系的龙脉汇聚之地。包含九龙天桥、洞天栈道、玻璃栈道、五福天路、九龙吊桥、九龙瀑布等景点。

遍地金黄：五马寺

洛阳白云山脚下的五马寺银杏树林，树龄之古老，分布之集中，实属罕见，具有很高的科研及观赏价值。这里有30株树龄超千年，最大树龄2300多年的古银 杏林，400余株500年以上树龄的银杏群，它们冠大荫浓，灿若披锦，银杏树冠总面积超15300平方米。10月下旬至11月上旬是银杏的最佳观赏季节， 秋风一吹，银杏叶缓慢飘落，落得满地金黄，一幢幢黄泥土墙粼粼灰瓦的老屋，掩映在高饱和度的色彩世界里。

缤纷彩叶：白云湖

白云湖是白云山最大的水库，海拔1500米，高山平湖，碧波荡漾，水天一色，犹如一块绿宝石镶嵌在连绵起伏的群山中。秋季白云湖四周的山坡上红的、黄的、绿的色彩相间，倒影在明净清澈的湖中。

云海翻腾：玉皇顶

玉皇顶海拔2216米，因峰插天宫、顶如皇冠而得名。站在这里极目远眺，绵绵青山，青峰千叠，莽莽苍苍，形成了一幅自然生态泼墨山水画。晴空万里时看重 山绵延天际，万峰汇聚足下；云海翻腾时眼空瑶海一万里，仿佛身在蓬莱仙阁，登高望远，总是能激起人的苍茫雄壮之心，忘却世事扰扰纷纷。日出之时，满天的彩 霞，殷红的朝阳，绚丽的群峰，金色的万木，构成了一幅壮丽的画卷，令人叹为观止！

松林挺拔：森林氧吧

森林氧吧位于海拔1600米的山巅盆地中，拥有8万平方米的华山松、落叶松林，是中原地区海拔最高、面积最大的高山天然森林氧吧。这里松林森森、旱莲田 田，小溪潺潺，鸟语蝉鸣，清新怡人，松林内还点缀着60余位国家级文学家、书法家及世界汉语言学家咏颂白云山的石刻。漫步其中，脚踩在铺满松针的林间小路 上，风穿过松林，带来秋的问候。

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