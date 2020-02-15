洛阳市人民检察院检委会专职委员秦波军到吉利区企业走访调研

10月15日，洛阳市人民检察院检察委员会专职委员秦波军到吉利区洛阳力华工业气体有限公司和洛阳市桑尼新材料有限公司进行走访调研。

10月15日，洛阳市人民检察院检察委员会专职委员秦波军到吉利区洛阳力华工业气体有限公司和洛阳市桑尼新材料有限公司进行走访调研。

走访中，秦波军与企业负责人深入交流，向他们讲解了检察机关精准服务“六稳”“六保”工作的具体措施。并认真听取企业负责人介绍生产经营现状，实地查看生产车间的安全生产情况。同时，详细了解了当前企业发展规划、面临的问题和困难。

走访企业后，秦波军听取了吉利区人民检察院工作汇报，对吉利区院工作给予肯定，并强调：一是在政治建设上紧抓不放松。坚持党的领导，不断强化理论武装，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是在业务建设上紧抓不放松。突出重点，补齐短板，争创亮点，在监督上狠下功夫，推动“四大检察”全面协调充分发展。三是在队伍建设上紧抓不放松。加强干警教育引导，加大检务督查力度，确保队伍不出问题，努力为市院党组交上一份满意答卷。（通讯员/储涛）