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开门纳谏 银企搭桥——洛宁县检察院、洛宁县工商联联合举行“检察开放日”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-10-20 17:34

　　10月16日，洛宁县人民检察院、洛宁县工商联联合举行以“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”为主题的检察开放日活动。部分民营企业家、11家银行负责同志及检察服务官60余人参加。

　　与会人员参观了“枫桥式”检察服务中心，检察院党建中心，列席旁听了不起诉案件宣告会，亲自感受了16名犯罪嫌疑人因涉嫌危险驾驶犯罪认罪悔罪、接受训诫的全过程。

　　与会人员听取了今年以来检察工作汇报，对各项检察业务开展情况给予了充分肯定，通过交流发言、赠阅法律书籍、填写征求意见表等形式，加深了对检察工作的了解。

　　针对小微企业融资难问题，洛宁县工商联、洛宁县人行、洛宁县检察院还牵头11家金融部门召开专题的银企洽谈会，在送法进企业的基础上，最大限度地促进银企合作。

　　洛宁县检察院党组书记、检察长付武超在总结讲话中提出：一要统一思想、提升站位，切实增强服务“六稳”“六保”、护航民企发展的政治自觉、法治自觉和检察自觉。二要立足职能、把握重点，依法办准办好涉民企案件。三要加强沟通、主动服务，真正建立起“亲清”的检企关系，更好地为民营企业经济发展提供更多更实的优质检察产品和法治保障。洛宁县委统战部副部长、县工商联党组书记郭向东、人民银行洛宁支行行长马元彩等参加了会议。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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