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扶贫路上的“检察蓝”！真情暖意送到户……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-10-20 17:34

　　10月16日，在国家第7个扶贫日来临之际，洛阳市人民检察院20余名帮扶责任人在党组副书记、副检察长柳立兴带领下，到栾川县合峪镇马丢村开展扶贫走访慰问、座谈调研活动。

　　市检察院全体帮扶责任人与帮扶对象在马丢村党支部活动中心会议室召开座谈会。市检察院驻村第一书记胡现卫介绍了近期马丢村脱贫攻坚工作开展情况，并对下一步重点工作开展和扶贫产业项目发展等与参会人员进行研讨交流。

　　市检察院党组副书记、副检察长柳立兴详细询问了村里特色产业建设情况、集体经济收入情况以及基础设施建设和公共服务改善情况。并强调，要切实加强对贫困户的联系帮扶，随时了解贫困户的所需所忧，持续不断巩固脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚收官战。

　　在走访过程中，各帮扶人员深入贫困户家中，详细了解贫困户的家庭基本情况、身体健康状况、家庭成员信息、家庭收入来源与收入水平，对贫困户宣传讲解产业扶贫政策。同时，对贫困户的村级档案和家庭档案再次核查比对，逐项查漏补缺，力保帮扶对象全面脱贫，脱贫持续稳定。

　　此次活动，进一步增进了扶贫干部与贫困户之间的感情，拉近了干群关系，为扶贫政策到户到人、落实落细提供了坚强的保障。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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