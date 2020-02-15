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“围棋高考”出榜 洛阳张梦石、岳佳妍定段成功
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-20 08:53

岳佳妍

　　17日，2020年全国围棋定段赛在江苏无锡落幕，洛阳棋手张梦石、岳佳妍成功定为职业初段。至此，出自洛阳的职业棋手达到整整40名，职业段位总和达144段。

　　一年一度的全国围棋定段赛又被称为“围棋高考”，只有“金榜题名”才能步入职业围棋的殿堂。从10月11日开始，全国300多名怀揣梦想的围棋高手会聚无锡，为35个定段名额展开激烈而残酷的竞争。

张梦石

　　男子成年组有4个定段名额，共进行9轮比赛，张梦石以7胜2负的优异成绩获得该组第一名，终于圆了多年的围棋梦想。张梦石今年28岁，曾师从我市教练姚东、方浦、陈纲、王利军等，获得过全国杜鹃花杯围棋赛亚军、全国国学杯围棋赛季军等好成绩，多次代表洛阳晚报队参加全国晚报杯业余围棋锦标赛。昨日他告诉记者，少年时他多次参加定段赛都没有成功，但梦想一直没有熄灭，未来他还想继续努力，争取更上一层楼。

　　女子青少年组有10个定段名额，共进行13轮比赛，岳佳妍以9胜4负的成绩，幸运获得该组第10名，还不满13岁的她成为我市第10名女子职业棋手。岳佳妍从小师从教练牛大兴，后来跟随洛阳职业棋手冯伟三段学棋，曾获得全国青少年围棋锦标赛U11组女子冠军、全国少儿围棋锦标赛少年女子季军等好成绩。岳佳妍的妈妈李莉昨日告诉记者，小佳妍赛前还很有信心，但比赛第一天就被打蒙了，前三盘输了两盘，感觉要被淘汰了，后来反而放开了，最后非常幸运。谈到未来的目标，小佳妍表示要成为世界冠军。

　　另外，青少年男子组有20个定段名额，洛阳年仅11岁的段博尧最终列第21名，殊为可惜。

　　洛阳是著名的“全国围棋之乡”。2005年，洛阳围棋职业段位总和达到整整100段，职业棋手达25名。从那时起，我市被称为围棋“百段之城”。15年来，洛阳职业棋手又增加了15人，职业段位则增加了44段。

　　洛阳职业棋手名录

　　九段：汪见虹、周鹤洋、时越

　　八段：王冠军

　　七段：马石、王海钧

　　六段：康占斌、李豫川、汪涛

　　五段：赵余宏、李海、张英挺、刘兆哲、韦一博

　　四段：陈岱、于梅玲(女)、马笑冰

　　三段：高峰、王蕊(女)、冯伟、吴梓天、王哲明、王晨帆

　　二段：刘雅洁(女)、梁雅娣(女)、韦明瑞、朱仁坤、谢少博(女)

　　初段：牛歌、张瑞(女)、白豫林、孙启睿、王倩钰(女)、金珊(女)、韩卓然、姚佳慧(女)、李元祺、苏广悦、张梦石、岳佳妍(女)

　　（记者 周中全 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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