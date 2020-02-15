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古都专家聚洛 研讨夏都文化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:30

　　昨日下午，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会分组讨论活动在二里头夏都遗址博物馆举行。

　　本次活动分两组，第一组成员由来自南京、西安、郑州、安阳等国内古都的相关部门负责人和海内外专家学者组成，他们围绕“历史遗产保护与城市可持续发展”主题纷纷发言，进行了深入的探讨和交流。

　　第二组成员主要由十余位国内外考古领域的知名专家组成，他们围绕“二里头·夏都·夏文化与世界文明起源”主题，以多学科、多层面、多视角的方式，就二里头文化起源、发展，二里头文化的历史属性及二里头文化与其他考古学文化的关系分别做了发言。

　　市委常委、宣传部部长王飞，副市长侯占国参加相关活动。（记者 刘嘉仪 实习生 尚渊椋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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