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蔡福兴：单枪匹马炸毁敌人碉堡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:31

　　老兵档案

　　姓名：蔡福兴

　　年龄：88岁

　　入伍时间：1951年

　　原部队：中国人民志愿军67军200师598团2营4连

　　原职务：班长

　　昨日，记者在瀍河区瀍河乡史家湾社区见到了88岁的蔡福兴老人，听他讲述自己的英勇事迹。

　　“抓舌头”

　　蔡福兴1951年参军，同年4月被编入中国人民志愿军，赴朝鲜作战。因表现机敏，不久他便被选为侦察兵。

　　有一次，上级指示蔡福兴带人潜入敌营“抓舌头”(即抓敌军)。于是，蔡福兴带领3名战士出发，在敌军营地附近埋伏了一天一夜，趁天黑沿敌军交通沟潜入敌营深处。

　　“在交通沟里，我们趁机弄断了敌军的电话线，这时一名敌兵背着枪迎面走了过来。”蔡福兴说，当时天很暗，对方以为他是战友，等双方距离四五步远时，对方发现不对劲，于是慌忙摘枪。他立即朝敌兵猛扑过去，一下把对方扑倒在地，其他战友也立即跟上，成功俘虏了这名敌兵。

　　在押送“舌头”回军营途中，蔡福兴发现一队敌军正在返营，于是命令大家分开隐蔽。等敌军靠近时，蔡福兴朝敌人扔了一颗手榴弹，大喊：“打！”大家端起冲锋枪同时朝敌军射击，瞬间将对方击溃。这次“抓舌头”任务顺利完成。

　　炸碉堡

　　1953年，金城战役打响，蔡福兴所在连队负责攻打一处位于山头高地的敌军指挥部。当时，敌军碉堡里两挺重机枪溜着地面连续扫射，形成一道火力封锁线，阻断了我军前进的步伐。为炸毁敌军碉堡，连队成立了一支临时突击队，当时已是通讯班班长的蔡福兴报名参加，并担任队长。

　　“我们排成一队，背着爆破筒、手榴弹、信号旗，一次上一个人。前三个人，出去没走几步就被打倒了。我赶紧向连长请示，要求派我上。”蔡福兴说，他背着爆破筒、信号旗，冒着敌人的疯狂扫射向山头冲去。

　　凭借沉着冷静的心态和敏捷的步伐，蔡福兴成功突破敌军火力封锁线，把爆破筒塞进了敌人碉堡，又扔进去一颗手榴弹。只听“轰！”的一声，碉堡被炸了一个大口子，里面传出惨叫声。

　　蔡福兴见时机成熟，迅速跳入碉堡，用手枪连续击毙4名敌兵，其他敌兵见势不妙都举手投降。随后，大部队立即跟上，成功占领了这处山头。因表现英勇，蔡福兴被中国人民志愿军司令部、政治部授予二等功。

　　抄党章

　　1955年，蔡福兴复员回洛，进入原洛阳第一汽车运输集团有限责任公司工作，他不讲当年、默默奉献，直至退休。

　　2016年，“两学一做”学习教育开始后，当时已84岁、久不拿笔的蔡福兴专门拾掇了桌椅，积极学习并抄写党章。

　　每天吃完饭，蔡福兴就坐在桌前照着党章一笔一画书写，手酸了、眼累了、腰酸了就站起来转转，然后接着写。子女有时想帮他写，但他坚决拒绝，并教育子女：“你们帮我啥都可以，唯有抄党章不行。党章要常学，这样才能不忘初心，我要坚持抄写完！”

　　最终，用时4个多月，蔡福兴把共11章53条党章完完整整地抄了下来，厚厚一大本。

　　“作为一名党员，无论什么时候都要听党指挥！”蔡福兴说，今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，他感到十分激动。（记者 刘嘉仪 通讯员 毛进向）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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