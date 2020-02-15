洛阳片区企业开办实现“零成本”

16日上午，河南天伦能源科技有限公司等两家企业的负责人在洛阳片区综合服务中心拿到了营业执照和公章，这标志着免费刻制公章服务在此正式落地，洛阳片区企业开办由此实现“零成本”。

16日上午，河南天伦能源科技有限公司等两家企业的负责人在洛阳片区综合服务中心拿到了营业执照和公章，这标志着免费刻制公章服务在此正式落地，洛阳片区企业开办由此实现“零成本”。

“所有信息在网上填报，公章刻制也不花钱，只用来这里一趟就全部办好了，感觉特别好！”作为首批体验到该服务的企业代表，天伦能源相关负责人孙朝杰连连点赞。

为持续优化营商环境，切实提升企业和群众满意度，高新区、自贸试验区洛阳片区、自创区“三区”在综合服务中心推出免费为区内新开办企业(个体工商户除外)刻制首套印章服务，刻章费用全部由政府承担。

“该服务的推出，打通了企业开办免费的‘最后一公里’，真正实现了‘零成本’办企业。”“三区”政务服务局相关负责人表示。

据悉，此次落地的服务包括免费刻制企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章共4枚印章，以每套市场价450元估算，每年至少可以为“三区”新开办企业节约成本130余万元，减轻了新开办企业负担，进一步激发了市场活力。

下一步，洛阳片区将以优化营商环境为落脚点，持续推进审批制度改革，优化服务工作，打造统一、高效、公正、透明的一流政务服务环境，持续用“三区”融合高质量发展助力副中心城市建设。（记者 陈曦 通讯员 马素连 王思臣）