男子在外抢劫后潜回老家 民警蹲守来了个“瓮中捉鳖”

近日，嵩县男子温某在外地涉嫌抢劫后逃跑，嵩县公安局民警接到消息称，温某可能潜回老家，便到其家附近蹲守，看到温某家里的灯亮起后，来了个“瓮中捉鳖”。

温某(中)被警方抓获

近日，嵩县男子温某在外地涉嫌抢劫后逃跑，嵩县公安局民警接到消息称，温某可能潜回老家，便到其家附近蹲守，看到温某家里的灯亮起后，来了个“瓮中捉鳖”。

“温某已被移交给安徽警方。”日前，嵩县公安局库区派出所指导员王玉明说，前几天，他们收到安徽警方的通报，嵩县陆浑镇某村男子温某涉嫌抢劫潜逃，近期可能返回家乡躲避，请求协助抓捕。原来，今年7月，温某和两名同伙在安徽对一名女子实施抢劫，两名同伙已落网，温某在逃。王玉明当即叫上同事，身穿便衣赶赴温某的老家。

“温某家的大门紧锁，院墙比较高，我们看不到他家里的情况。”王玉明说，他们走访得知，温某不务正业，经常白天睡觉，晚上到网吧或KTV玩，近期有人看到温某在村里出现过。他们一直在温某家附近蹲守到下午2点多，仍不见其家开门，决定暂不打草惊蛇，等到晚上再来。

夜幕降临后，民警来到温某家附近蹲守了两个半小时，终于看到温某家里的灯亮起，便悄悄从隔壁的平房进到温某家的院子里，将温某当场抓获。经突审，温某对其在安徽抢劫的犯罪事实供认不讳。（记者 魏巍 通讯员 胡晓 文/图）