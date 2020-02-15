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洛阳市新时代红色文艺轻骑兵2020年“河洛欢歌·文化惠民演出”落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:34

　　近日，历时两个多月的洛阳市新时代红色文艺轻骑兵2020年“河洛欢歌·文化惠民演出”圆满结束。组织33个文化志愿者演出团队，发动文化志愿者1000余人，先后深入24个社区、村镇和14个景区、4个商业中心、1个军营，共计演出300场……用心用情的演出，极大丰富了市民及游客的文化生活。

　　演出送到家门口 文化惠民更贴心

　　洛阳市新时代红色文艺轻骑兵2020年“河洛欢歌·文化惠民演出”由市文化广电和旅游局主办、市文化馆承办。“让市民在家门口就能看到精彩的文艺节目”是今年新时代红色文艺轻骑兵“河洛欢歌·文化惠民演出”的特色之一。

　　活动不再像往年那样固定场地轮换节目，而是组织演出团队，先后在太康东路街道南王村、铁匠村、窦府店村，开元街道帝都国际城小区、世府名邸社区，白马寺镇董村，李楼镇穆庄村，科技园街道王屯村等24个社区和村镇进行演出，充分发挥了红色文艺轻骑兵轻、短、精的特色，保障了文化惠民政策向基层倾斜。

　　文旅融合进景区 助力“古都夜八点”

　　今年，为了积极配合“古都夜八点”文旅消费活动，新时代红色文艺轻骑兵2020年“河洛欢歌·文化惠民演出”先后走进洛邑古城、卫坡古村落、龙门古街、红山欢乐谷、伊川二程文化园、伊川御林生态园、宜阳县赵老屯民俗村、宜阳县尚书故里、嵩县二程故里等景区，结合景区人流分布特点和推出的主题活动，合理制订计划进行演出。送演出进景区，为我市旅游服务添加文化厚重感，助力景区增加游客量和游客停留时间。

　　与此同时，市文化馆与我市各大商圈积极联系，在宝龙城市广场、万达广场、建业凯旋广场、王府井购物中心南昌路店搭建舞台，进行文化惠民演出，极大提升了各大商业中心的人流量。

　　倾情奉献送文艺 群众欢迎更热情

　　倾情奉献送文艺，是红色文艺轻骑兵的使命。从骄阳似火的7月，到秋高气爽的9月，最多的时候一天演出6场。无论是头顶烈日，还是狂风暴雨，文化志愿者们都无怨无悔，出色完成演出任务。

　　一场场文化惠民演出点燃了市民、游客的文化热情。在嵩县二程故里、红山欢乐谷、宜阳县尚书故里，每场演出观众都爆满；在社区演出时，有观众骑着三轮车从十几公里外赶来观看；在商业中心演出时，商场对演出活动十分配合支持，免费提供舞台场地、用电、座椅……

　　市文化广电和旅游局相关负责人表示，接下来，我市将持续做好大型群众文化活动，展现古都洛阳的勃勃生机，满足人民群众日益增长的精神文化需求。（记者 李冰 通讯员 李俊杰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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