保护考古遗迹，要兼顾城市发展——连线意大利文化遗产活动部高级专委会顾问朱利亚诺·沃尔佩

“感谢主办方邀请我通过视频连线的形式参加这个重要的论坛。”19日，在第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的主旨发言环节，意大利文化遗产活动部高级专委会顾问朱利亚诺·沃尔佩结合意大利首都罗马在兼顾城市发展的同时为保护遗址、传承文化所做的努力进行了发言。

“感谢主办方邀请我通过视频连线的形式参加这个重要的论坛。”19日，在第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的主旨发言环节，意大利文化遗产活动部高级专委会顾问朱利亚诺·沃尔佩结合意大利首都罗马在兼顾城市发展的同时为保护遗址、传承文化所做的努力进行了发言。

朱利亚诺·沃尔佩介绍，罗马是一个具有悠久历史的城市，长期作为政治、经济、行政和宗教权力中心，各个时期的建筑物在这里多有体现，讲述着古老的故事，也吸引着世界各地的游客前来欣赏。

“罗马不是一座废弃的古城，不能将其改造成仅供游客参观、独立于现代城市的传统考古公园。”朱利亚诺·沃尔佩说，罗马城市的中央区域是古城的中心，也是现代城市的中心，这是一个必须保持生命力与活力的空间，在保护和建设中，避免出现罗马现代城市与古城之间任何形式的分离至关重要。

在朱利亚诺·沃尔佩看来，罗马是一个汇聚各种历史年代的时钟。为此，他和一些考古专家提出了“城市考古公园”的概念，更好平衡市民与游客之间、考古遗迹与现代城市之间的不同需求。

“保护考古遗迹，要兼顾城市发展。想通过考古了解城市历史，就得适应如今的城市状态来开展工作。”朱利亚诺·沃尔佩说，只有这样，才能更好发挥文化遗产对社会进步的价值。（记者 智慧）