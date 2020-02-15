洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

保护考古遗迹，要兼顾城市发展——连线意大利文化遗产活动部高级专委会顾问朱利亚诺·沃尔佩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:34

　　“感谢主办方邀请我通过视频连线的形式参加这个重要的论坛。”19日，在第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的主旨发言环节，意大利文化遗产活动部高级专委会顾问朱利亚诺·沃尔佩结合意大利首都罗马在兼顾城市发展的同时为保护遗址、传承文化所做的努力进行了发言。

　　朱利亚诺·沃尔佩介绍，罗马是一个具有悠久历史的城市，长期作为政治、经济、行政和宗教权力中心，各个时期的建筑物在这里多有体现，讲述着古老的故事，也吸引着世界各地的游客前来欣赏。

　　“罗马不是一座废弃的古城，不能将其改造成仅供游客参观、独立于现代城市的传统考古公园。”朱利亚诺·沃尔佩说，罗马城市的中央区域是古城的中心，也是现代城市的中心，这是一个必须保持生命力与活力的空间，在保护和建设中，避免出现罗马现代城市与古城之间任何形式的分离至关重要。

　　在朱利亚诺·沃尔佩看来，罗马是一个汇聚各种历史年代的时钟。为此，他和一些考古专家提出了“城市考古公园”的概念，更好平衡市民与游客之间、考古遗迹与现代城市之间的不同需求。

　　“保护考古遗迹，要兼顾城市发展。想通过考古了解城市历史，就得适应如今的城市状态来开展工作。”朱利亚诺·沃尔佩说，只有这样，才能更好发挥文化遗产对社会进步的价值。（记者 智慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市科技馆新馆项目建设启动
  • 偃师男子硬笔楷书如印刷体 在家办书法...
  • 洛阳5个县（市）入围全省县域工业30强
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 洛阳市教育局评选出490名学术技术带头...
  • 中信重工：“大国重器” 洛阳研制
  • 洛河岸边 秋色醉人
  • 隋唐城遗址植物园：“网红”树邀您赏红叶
  • 本次人口普查将采取五大举措 保证普查...
  • 三大石窟联展 一次跨越千年
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月16日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    “丝路华光——敦煌、...
    花果山上赏红叶
    中信重工：“大国重器...
    萌萌哒！一天吃八顿，...
    精彩热帖

    隋唐秋景

    网红草美人更美

    瀛洲桥 洛河边

    沙漠之舟 千年不衰
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605