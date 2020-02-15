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市反诈中心提醒：警惕“注销校园贷账户”诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:34

　　市反诈中心日前提醒，今年以来，犯罪分子以“国家严打校园贷，相关账户需注销”为幌子，对风险防范意识不强的大学生及毕业生群体进行诈骗，全国多地已发生多起此类案件，广大同学和市民要警惕“注销校园贷账户”诈骗。

　　前不久，我市毕业不久的邢某突然接到陌生电话，对方自称是管理借款平台的工作人员，称邢某以前的“校园贷”账户没有注销，目前根据国家政策需注销，让邢某添加他的QQ详谈。对方能准确说出邢某的姓名、身份证号、学校名称等个人信息，于是邢某虽然并没有下载和注册过“校园贷”，最终还是由于不放心，添加了对方为好友。

　　随后，在聊天中，该“工作人员”称必须进行“校园贷”账户注销，否则将会对邢某的征信产生严重后果。紧张不已的邢某在对方的引导下，先后在360借条、支付宝、美团等多个平台借款7万余元打入其提供的指定账户，以此来进行账户“清零”。对方告诉邢某，“校园贷”账户注销成功后，资金就会返还到她的账户。然而，所有操作完成后，资金并未返还，邢某也被拉黑。

　　这是一起典型的“注销校园贷账户”诈骗。市反诈中心负责人表示，此类诈骗的特征有：

　　一、伪装成“贷款平台客服”联系受害人，并在沟通中提供伪造的“平台营业执照”“客服工作证”等，以消除受害人的疑虑。

　　二、主动准确说出受害人的身份信息，以此来迷惑受害人，取得受害人信任，实施精准诈骗。

　　三、编造理由让受害人陷入恐慌，不断强调不进行注销操作将带来严重后果。

　　四、要求转账以完成所谓的“清零”和“销户”，一般要求受害人在好几个贷款平台借款，提现后转入他们掌握的“安全账户”或“对公账户”，并承诺会返还转账资金。

　　“接到有关‘注销贷款账户’‘清空贷款额度’‘影响个人征信’等内容的电话，不要轻易相信，个人征信与网贷账户注销与否没有任何关系。”该负责人介绍，如果有过贷款经历，按时还款不会影响征信，个人征信无法人为修改，如果对个人征信有疑问，可登录中国人民银行征信中心查询。

　　警方提醒，市民在日常工作生活中，要保护好个人银行账户、密码、手机验证码等个人信息，涉及钱财交易需警惕，遇到陌生人通过电话、微信、短信等途径要求转账汇款的，一定要通过正规渠道核实，牢记不轻信、不透露、不转账。一旦发现被骗，保存好对方的号码、收款账户、链接、二维码等相关信息，立即拨打110报警。（记者 申利超 通讯员 杜鹏 孙育豪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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