初中生在共享单车上捡到4100元现金 主动交给警察叔叔

日前，长春路派出所民警给记者打来电话说，他们受一名失主委托，想表扬一名拾金不昧的初中生。

拾金不昧的王浩磊(民警供图)

日前，长春路派出所民警给记者打来电话说，他们受一名失主委托，想表扬一名拾金不昧的初中生。

16日17时，长春路派出所401警车正在乐山路(原周山路)上巡逻，一名初中生模样的男孩忽然拦下警车。男孩告诉巡逻队员许亚伟，他在河洛中学校门口的共享电动车上发现一个纸盒，里面有厚厚一沓现金，他看到附近有警车，就赶过来交给警察叔叔。

许亚伟打开纸盒发现，里面有4100元现金及一张银行卡，没有失主任何信息。“捡这么多钱及时上交，真是好样的。”许亚伟说，捡钱的男孩很害羞，在他们多次询问下才说自己叫王浩磊，今年15岁，是河洛中学初二学生。

“当时，我准备联系市110指挥中心找失主，可就在上车取警用电话的几秒钟里，男孩悄悄转身骑车离开了。”许亚伟说，他向市110指挥中心汇报情况后，与同事到附近调取监控视频寻找失主。没多久，他们就收到失主小雷的报警求助，经过核对信息，4100元现金和银行卡物归原主。

原来，17岁的小雷是高中生，当天去银行存生活费，但骑共享电动车到达目的地后，不慎将装钱的纸盒遗落在车上，几分钟后回来发现车已被骑走。钱失而复得，小雷激动得连连向民警鞠躬致谢，并表示有机会要感谢拾金不昧的王浩磊。（记者 王博东 通讯员 宋健）