洛阳市住房和城乡建设局副局长杜万江主动投案接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市住房和城乡建设局副局长杜万江(副县级)涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市住房和城乡建设局副局长杜万江(副县级)涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市住房和城乡建设局副局长杜万江(副县级)涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 杜万江简历 杜万江，男，汉族，1968年10月出生，河南宜阳人，1990年12月加入中国共产党，1987年11月参加工作，本科学历。 2011.11—2017.07洛阳市城乡一体化示范区建设一局副局长； 2017.07—2019.09洛阳市城乡一体化示范区建设局副局长； 2019.09—洛阳市住房和城乡建设局党组成员、副局长。