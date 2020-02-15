洛平：保持“乘风破浪”的奋斗姿态

第三届世界古都论坛再叙人文交流互鉴，“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”展示中华文明瑰宝，第十二届中国舞蹈“荷花奖”舞出大美古韵新篇，2020年“创客中国”全国总决赛激发创业创新潜能……连日来，洛阳在央视秋晚上“实力圈粉”后，一项项重磅活动擦亮城市品牌，一个个闪耀舞台释放澎湃活力。元气满满的洛阳，正以昂扬向上的精神状态、一往无前的奋斗姿态，“乘风破浪”再出发。

第三届世界古都论坛再叙人文交流互鉴，“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”展示中华文明瑰宝，第十二届中国舞蹈“荷花奖”舞出大美古韵新篇，2020年“创客中国”全国总决赛激发创业创新潜能……连日来，洛阳在央视秋晚上“实力圈粉”后，一项项重磅活动擦亮城市品牌，一个个闪耀舞台释放澎湃活力。元气满满的洛阳，正以昂扬向上的精神状态、一往无前的奋斗姿态，“乘风破浪”再出发。

今年以来，“乘风破浪”成为热词，彰显着一种不畏艰险、勇往直前的精神状态。或许，没有哪个词语，比“乘风破浪”更能形容当下洛阳人的心境。统筹疫情防控和经济社会发展，我们以“上半年GDP增速居全省首位”凸显强大的韧性和活力；搭乘副中心城市建设的快车，我们以“强化开放引领、厚植特色优势”掀起落实洛阳发展新定位热潮；借助央视秋晚效应，我们以“古今辉映、诗和远方”展现千年古都的自信和担当……在黄河文化的“滋养”中击鼓催征，于副中心建设的“浪尖”上奋楫扬帆，我们走过千山万水，但仍需跋山涉水。当此之时，迎难而上、“乘风破浪”是应有的姿态。

“乘风”，就是要抓住当下的发展时机、历史契机，在历史性机遇中创造“新的历史”。放眼今天的洛阳，站在“十三五”收官、“十四五”开局的交会点上，中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在交汇叠加，自创区、自贸区等国家战略平台和改革试点持续发力，省委省政府支持洛阳发展的力度越来越大，最近的央视秋晚重启城市自信、点燃奋斗激情……面对这样的“天时地利人和”，唯有顺势而为、乘势而上，以时不我待、只争朝夕的精神奋力奔跑，我们才能在把握机遇中创造机遇。

“破浪”，就是要着眼于育新机开新局，在不确定性中闯出“更多确定性”。当今世界正经历百年未有之大变局，贯彻新发展理念，构建新发展格局，需要解决的问题会越来越多样、越来越复杂。我们既要“一手撑伞，一手干活”，在常态化疫情防控中完成今年目标任务，又要持续推进产业转型、动能转换，推动转型发展高质量发展，更要把定位变成定论，在全国全省发展大局中更有担当更有作为。这些，都需要迎风踏浪、逐梦前行，拿出压倒一切困难而不为困难所压倒的决心和勇气。

古老的文明，崭新的故事。正如本届世界古都论坛主题所言，这是文明之光的传承，也是城市未来的描绘，需要“胜似闲庭信步”的发展定力，更要拿出“不管风吹浪打”的担当作为。保持“乘风破浪”的奋斗姿态，在任何时候任何情况下都“不畏浮云遮望眼”“乱云飞渡仍从容”，我们定能踏准时代节拍、一路高歌猛进，重振老工业基地雄风、重塑千年古都辉煌，在新征程上创造洛阳“新”的更大奇迹。（洛平）