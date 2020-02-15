观景台上，黄河美景收眼底，满山翠绿惹人醉；山坳坳里，茂林修竹相得益彰，小桥流水相映成趣，采摘园、农家乐、窑洞院错落有致……行走在新安县正村镇石泉村，一幅“大河田园”的美景扑面而来。

观景台上，黄河美景收眼底，满山翠绿惹人醉；山坳坳里，茂林修竹相得益彰，小桥流水相映成趣，采摘园、农家乐、窑洞院错落有致……行走在新安县正村镇石泉村，一幅“大河田园”的美景扑面而来。

石泉村变“美”，也就在这两年。以前虽然离黄河三四里，可这里山荒田薄，村民种玉米、小麦挣不了几个钱。正村镇是新安县重点产煤区，不少村民在矿上打零工，走的是“靠山吃山”的老路，解决了温饱到不了小康，村集体账上没有一分钱收入。

“黄河生态的大保护，让石泉变了样。”村党支部书记毛献新感慨，去年，洛阳获批166万余亩国家储备林基地，一个标段就在正村镇。如今的石泉村，黄河岸边层层绿染，五彩斑斓，沿黄公路边建起台阶、凉亭、观景台，引来成群游客光顾打卡。

不只让荒山变绿，更要让乡村变富。利用黄河生态优势，正村镇围绕“沟域经济”做文章，规划建设大河田园沟域经济示范带，石泉村成立了造林集体合作社，吸纳了100多人就业，有人种植鲜桃李子，有人办起家庭宾馆，生态林“戴帽”、林果业“缠腰”、文旅业“打底”，这里成了黄河之滨的“新景区”、回味乡愁的“打卡地”。

再美的家园，也离不开村民共建共享。在外致富的韩云伟返乡创业，大树不砍，河塘不填，将废弃窑洞改成高端民宿，开起鹅庄、羊庄的农家乐，从修整窑洞小工，到保安、保洁、服务员，用的是村里人。家家户户不再大拆大建，而是种树种花，忙着改厕、改厨、改房。村民郭志忠说：“咱也办个家庭宾馆，吃上‘旅游饭’。”

小河有水大河满，大河水盈“润”田园。沿着黄河看新安，黛眉山、紫荆仙山舒展生态之美，黄河神仙湾再现古寨奇观，8万亩樱桃基地跨越仓头、五头、磁涧3个乡镇……不要千村一面，只求因“沟”制宜，一个个黄河之畔的“山坳坳”，正在变成“金银川”“聚宝盆”。实践再一次证明，共同抓好大保护，协同推进大治理，坚持生态优先、绿色发展，变“短板”为“跳板”、变“阻点”为“支点”，沟沟岔岔的发展道路各有不同，但通往的都是人民群众的幸福生活。

站在石泉村的河晏亭上眺望，“让黄河成为造福人民的幸福河”的红色大字格外显眼，习近平总书记的殷殷嘱托，正在转化为逐梦“绿富美”的生动实践，奏响黄河岸边的“田园交响曲”。（郭旭光）