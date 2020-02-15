洛阳体彩中心“公益体彩 快乐操场”携爱出发

10月16日，河南省体育彩票管理中心洛阳分中心(简称洛阳体彩中心)的工作人员和代销者代表，先后来到孟津县朝阳镇刘寨小学和汝阳县上店镇桂柳小学，为孩子们送去各类运动器材和快乐操场体育课。

孩子们收到足球、篮球等运动器材

10月16日，河南省体育彩票管理中心洛阳分中心(简称洛阳体彩中心)的工作人员和代销者代表，先后来到孟津县朝阳镇刘寨小学和汝阳县上店镇桂柳小学，为孩子们送去各类运动器材和快乐操场体育课。

洛阳体彩中心主任屈宏海介绍，“公益体彩 快乐操场”是中国体育彩票在2012年发起的一项全国性公益活动，我省2013年加入该活动。近年来，“公益体彩 快乐操场”社会影响力不断扩大，促进了基层体育教育设施配备工作，有力助推了青少年体育事业。预计到今年年底，全省将有200多所乡村中、小学接受捐赠，其中我市有近30所学校。

活动当天，受赠的两所学校的孩子们不仅收到了足球、篮球等运动器材，还和河南省体育中学的老师们一起上了健美操、田径等快乐操场体育课。

在学校操场上，一开始孩子们略显拘束，伴随着动感的音乐和老师耐心的指导，大家很快就进入了状态，在奔跑、跳跃中享受体育运动带来的乐趣。

刘寨小学校长陈关峰说：“由于缺乏器材，之前孩子们上体育课，只能进行简单的跑步和自由活动。今后，学校会更加重视学生的体育锻炼，用好这批器材和设施，让体育课堂变得丰富多彩。”

桂柳小学计划让孩子们成立兴趣小组，通过组织比赛等方式，鼓励学生“强身体，健体魄”，养成良好的运动健身习惯。（记者 郭飞飞 通讯员 王晓东 文/图）