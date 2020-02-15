工业CT研发前沿的“青年突击队”（新经济 新业态 新出彩）

人生病了，可以去医院做个CT检查，然后对症下药。工业品“病”了，能不能也给其做个CT，发现内部缺陷？

人生病了，可以去医院做个CT检查，然后对症下药。工业品“病”了，能不能也给其做个CT，发现内部缺陷？

2018年8月28日，作为河南省重大创新引领型项目之一，工业CT随着新成立的洛阳中信成像智能科技有限公司(以下简称中信成像)，顺利落户涧西区。至此，这一全新业态逐渐揭掉神秘面纱，开始被洛阳人知晓。

近日，记者来到伊滨区科技大道30号，走进中信成像现代化的中试基地现场，陪同人员指着一台“高精尖”设备介绍说：“这是微焦点M系列高分辨工业CT，它的最高检测能力已经达到亚微米级别。”

一块航空航天级的精密电路板，纵横交错密布成千上万个电子元器件。借助这台神奇设备的工业锥束CT技术，能让电路板上的细微缺陷立马“现原形”。

作为一种最新的无损检测技术，融合了AI、大数据等尖端技术的工业CT，能够实现对物体结构的无损解剖和还原，实现物体内部的缺陷分析、尺寸测量及质量分析，对提升我国高端装备制造业水平意义重大。

成立至今短短两年多，中信成像充分发挥校、地、企三方协同优势，无论是工业CT产品研发，还是快速推进成果产业化，均取得令人骄傲的成绩——研制出包括320kV/300kV微焦点测量型工业CT系统在内的8台(套)设备样机；取得12项软件著作权，申请2项发明专利、4项实用新型专利，发表工业锥束CT应用相关论文10余篇；技术和产品广泛应用于全国中航工业系统、精密电子、考古、新材料研究等领域。

工业CT的快速发展，离不开高科技人才的不懈创新和无私奉献。记者采访中发现，在中信成像，就活跃着一支特别能创新的“工业CT项目青年突击队”。

“青年突击队”有队员20名，其中博士生1名，硕士生13名，平均年龄不到35岁。

2018年年底，公司重点项目、国内首台(套)320kV微焦点工业CT研发进入关键阶段。当时，设备集成装配条件紧张、基础设施不完善、交通极为不便，面对各种不利因素，“青年突击队”队员们主动请缨，承担起项目的产品研发、集成和安装调试重任。

全程参与攻关的徐鹏飞回忆说，队员们制订了详细的工作计划，每天通报进度节点，经过连续20多天加班加点，终于使项目成功落地，比预计时间提前了两个多月。

“那段日子，洛阳连续下雪，气温一天比一天低，车间里没有开通暖气，大家累了就躺在桌子上休息一会儿，冷了就在车间里跑几圈，没有一句抱怨。”徐鹏飞说。

胡永汉在CT检测过程中发现，装卡卡具特别耗费时间，经常要装卡两三次，每次需要半个小时。

这样效率太低！他决定自行研发新卡具。经过白天黑夜连续“烧脑”，灵感的火花终于碰撞出了“金点子”。小胡自创的专用卡具，不但将每次装卡时间缩减到了两分钟，还大大提高了工件的稳定性，确保了成像的精确度。

这项小发明，让胡永汉拿到一个实用新型专利。

青年突击队里还有三位小伙子，他们有一个共同点：都是硕士研究生，都是“90后”。

2020年4月，在洛召开的工业CT项目技术研讨会上，经过院士专家论证，工业CT明确了三个新的研发方向。他们承担了其中一个研发课题：DR在线检测系统研制。仨小伙儿主要负责DR在线检测软件和算法的研发。

李响在原先的单位搞的也是软件，加盟中信成像后他一头扎进项目攻关中，从前期客户需求分析到软件设计、编码和集成，全程深入参与。李响说：“来这里，每天接触的都是新领域，我找到了更广阔的发展空间。”

丁博文是一个有技术追求的小伙子，他把技术作为自己的兴趣，对技术精益求精。小丁主要负责缺陷识别算法研发，研发初期，在线识别一张图像需要12秒，经过他的不断创新，今年5月，识别一张图像仅需100毫秒。

课题不断取得新进展，宋亚明的心里却越发着急。公司的电脑速度太慢，建立一次模型让人等不起。小宋一声不吭，扭头自己花3万多元买了台新电脑，在家里搭建了一个“工作站”。下了班他继续建模型，生成的大量数据有力支撑了课题研究。

如今，三个小伙子“强强联合”已经取得课题研发的阶段性成果。中信成像相关负责人吕益良说，他们仨成了DR在线检测系统研制的中坚力量。（记者 赵志伟）