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洛阳123名援鄂医疗队员获赠个性化邮折
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-19 19:45

　　洛报融媒记者今日从洛阳市总工会召开的“大爱无疆致敬英雄”援鄂队员个性化邮票首发暨捐赠仪式上了解到，洛阳市总工会为洛阳123名援鄂医疗队员定制《万众一心抗击疫情》纪念邮折，并在会上现场捐赠给援鄂医疗队员代表。

捐赠仪式现场
捐赠仪式现场

　　邮票不仅是邮资凭证，更于方寸之间记载历史、传承文化，素有“国家名片”之称。为进一步弘扬伟大的抗疫精神，宣扬抗疫一线涌现的感人事迹，中国邮政推出抗疫人员专享的个性化邮折——《万众一心抗击疫情》，以“国家名片”的形式表彰抗疫人员的突出贡献。

邮折

　　此次捐赠的邮折由洛阳市总工会、洛阳邮政公司制作，整体设计以温暖橘色为主色调，上有象征万众一心、同舟共济的设计图案，寓意面对重大公共卫生事件，在党中央坚强领导下，全国上下携手同心、抗击疫情。邮折中的个性化邮票以“爱”为主图，表达爱与守护、大爱无疆的深厚情感，附图为医务人员的个人形象展示，以感谢抗疫一线医务人员做出的重要贡献。

《大爱无疆 致敬英雄》邮集

　　洛阳市总工会将123名援鄂医疗队员的个性化纪念邮票汇集成册，配以《华佗》特种邮票，制作了《大爱无疆致敬英雄》邮集。邮集分市直篇和县(市)篇，共三册，封面底色为象征激情和斗志的中国红，内页选取黄鹤楼、长江大桥、龙门石窟、天堂、丽景门等代表武汉和洛阳的地标性元素为背景，寓意两座城市同舟共济、守望相助。

邮折中医务人员个人形象展示

　　洛阳市总工会相关负责人表示，123名援鄂医疗队员都将获赠个性化定制《万众一心抗击疫情》纪念邮折。这是洛阳医护人员驰援武汉的永远铭记，是广大医护人员英勇无畏、无私付出的永久见证，是对全国人民万众一心、共战疫情伟大精神的历史记载，将在全社会树立起示范榜样，激励大家不忘初心、砥砺前行。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 孙雪芹 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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