第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会开幕 关强、李亚、何金平等出席开幕式

今日，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆开幕。来自20余个国家的240余名专家学者以“线上+线下”的形式，围绕“古老的文明崭新的故事”主题，共襄一场世界古都文明交流的盛会。

今日，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆开幕。来自20余个国家的240余名专家学者以“线上+线下”的形式，围绕“古老的文明崭新的故事”主题，共襄一场世界古都文明交流的盛会。

国家文物局副局长关强，省委常委、市委书记李亚，副省长何金平，叙利亚驻华大使伊马德·穆斯塔法，夏商周断代工程首席科学家、北京大学教授李伯谦，省文化和旅游厅厅长姜继鼎出席开幕式，共同为第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会揭幕。联合国世界旅游组织专家杨森、联合国教科文组织驻华代表欧敏行分别在线下和线上发表致辞，向论坛举办表示祝贺。市长刘宛康主持开幕式。

何金平在致辞时代表省政府向国内外嘉宾和专家学者表示欢迎。他说，习近平总书记关于文物考古工作的重要指示，饱含着对遗址发掘保护和文化研究传承的深切关怀和殷切期望。河南高度重视文物工作，本着对历史负责、对人民负责的精神，坚持在保护中发展、在发展中保护，围绕传承延续历史文脉，活化转化历史遗产，持续探索、守正创新，不断强化传统文化的现代表达和国际表达，积极开展考古发掘和研究，不断展现中原文化作为中华核心文化一脉相承、包容发展、辐射四方的重要作用和独特魅力。世界古都论坛立足洛阳深厚历史文化底蕴，旨在彰显黄河文化、河洛文化的历史价值和时代价值，搭建世界古都城市之间交流互鉴、融合发展的重要平台。希望各位嘉宾积极建言献策，发表真知灼见，碰撞智慧火花，为世界古都城市交流合作贡献力量，为构建人类命运共同体提供更多“古都智慧”。

关强在致辞时说，考古遗迹和历史文物是历史的见证。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。近年来，洛阳认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示精神，积极对接“一带一路”、大运河文化带建设以及黄河流域生态保护和高质量发展战略，在早期中国研究、大遗址保护、世界文化遗产管理和博物馆建设等方面取得重要成绩。文化因交流而多彩，文明因互鉴而繁荣。本届论坛所形成的诸多成果，将为世界更好了解中国历史、了解中华民族精神提供助力，将为文明的研究和古都文化遗产保护传承提供更加宽广的思路，让古都文化遗产展现出永久魅力和时代风采。

开幕式结束后，关强、李亚、何金平等饶有兴致地参观考察了二里头夏都遗址博物馆数字展厅、《长河溯源——中原夏商周三代礼乐文物展》和二里头考古遗址公园虚拟现实技术展示。

本届论坛由国家文物局和河南省政府主办，中国文物交流中心、河南省文物局和洛阳市政府共同承办，中国社会科学院考古研究所、中国古迹遗址保护协会、中国古都学会、中国博物馆协会协办。论坛聚焦“古老的文明崭新的故事”主题，以“二里头·夏都·夏文化与世界文明起源”为主论题，以“历史遗产保护与城市可持续发展”为副论题，共同探讨挖掘二里头夏文化内涵，加强早期文明研究和传播，展示交流各国最新的研究进展和经验，促进不同国家和地区、相关国际组织之间全方位、多领域的合作，让世界更好认识源远流长、博大精深的中华文明、黄河文化和河洛文化。

2018年以来，世界古都论坛在洛阳成功举办两届，已经成为传播弘扬中华优秀传统文化、提升洛阳和河南国际影响力的重要载体和平台。未来，论坛将继续立足洛阳、放眼世界，致力于搭建国际文化交流合作和互学互鉴的桥梁，为古都文化遗产保护传承提供对策和支持，进一步擦亮洛阳“古今辉映、诗和远方”城市名片，加快建设国际人文交往中心和国际文化旅游名城。

出席开幕式的还有：英国、埃及、希腊、日本等国家驻华使馆文化参赞，中国社会科学院考古研究所、中国文化遗产研究院、中国文物交流中心、中国古都学会、中国博物馆协会、中国古迹遗址保护协会、敦煌研究院、云冈石窟研究院等文博系统专家学者，以及国内古都城市和历史文化名城代表等。

省文物局党组书记、局长田凯，我市领导赵会生、王飞、孙延文、魏险峰等参加活动。(洛报融媒记者 白云飞/文 张怡熙 刘冰/图 )