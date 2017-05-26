洛阳一路口处高架桥形似“腰带”，相关部门对此解释……

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，眼下，我市的定鼎路与瀍涧大道交叉口附近路段的高架桥初现“芳容”，但该路口处有一段高架桥跨度长、弯度高，却没有桥墩，担心将来通车后会不会不够安全。

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，眼下，我市的定鼎路与瀍涧大道交叉口附近路段的高架桥初现“芳容”，但该路口处有一段高架桥跨度长、弯度高，却没有桥墩，担心将来通车后会不会不够安全。

今日上午，记者在现场看到，定鼎路与瀍涧大道交叉口附近的高架桥已初具规模，工人们正有条不紊地进行桥体焊接、桥面连接等施工作业。记者注意到，让一些市民有些“顾虑”的高架桥位于路口靠北侧的位置，该段桥体横跨路口东北角至西南角，没有桥墩，看起来形似一条巨型“腰带”。

记者从市住建局了解到，该路段的高架快速路属于玻璃厂路向北打通及南段扩建工程项目的一部分。玻璃厂路向北打通及南段扩建工程项目位于隋唐洛阳城遗址西侧，定位为城市主干路。该项目南起现状滨河北路，北至瀍涧大道，分主线高架以及地面辅道，主线高架设计双向六车道，设计车速60km/h，地面辅道设计车速40km/h，节点设置定向匝道以及平行匝道，匝道设计车速30km/h~40km/h。

“2019年7月，玻璃厂路向北打通及南段扩建工程方案设计获市自然资源和规划局批复同意。同年10月21日，工程道路用地也获洛阳市自然资源和规划局批复同意。”市住建局相关负责人说，为满足定鼎路与玻璃厂路高架的快速沟通，在定鼎路与玻璃厂路设置2条南北定向匝道。在定鼎路下匝道跨越瀍河涧大道位置处，因现状瀍涧大道采用隧道下穿定鼎路，且高架为小半径、大跨径，因此将定鼎路与玻璃厂路南北定向匝道设置为一联(55+78+55)米的钢箱梁，使其结构外形与玻璃厂路主线钢箱梁保持协调一致。

“钢箱梁上部结构自重轻，且跨越能力大，设计施工简单成熟，对交通和环境的影响较小，在城市高架中应用广泛。”施工方案设计单位相关工作人员说，在设计过程中，他们严格按照国家相关规范进行设计计算，保证结构安全可靠。

该工作人员还说，定鼎路与玻璃厂路南北定向匝道除了采用双支座设计，避免单支座桥梁容易出现倾覆的相关安全隐患，还采用了墩顶压重的方式，增加了结构的安全储备。在施工工程中，施工单位严格按照设计文件及相关规范要求进行施工，确保施工质量。同时，在运营养护阶段，为保证桥梁的安全性和耐久性，在上桥口设置限高、限重、限速设施，同时定期检查钢箱梁箱室内外涂装的完整性，对破损部分及时修补，且每隔10到15年进行涂装一次。(洛报融媒记者 郭学锋 文/图)