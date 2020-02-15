“双随机、一公开”监管！即日起，洛阳9部门对106户市场主体启动联合检查

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局联合市人社局、市教育局、市卫健委、市生态环境局、市文广旅局、市公安局、市商务局、市农业农村局和市住建局等9个部门共同启动部门联合“双随机、一公开”监管，共计抽取检查106户市场主体。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局联合市人社局、市教育局、市卫健委、市生态环境局、市文广旅局、市公安局、市商务局、市农业农村局和市住建局等9个部门共同启动部门联合“双随机、一公开”监管，共计抽取检查106户市场主体。

“双随机、一公开”监管是指随机抽取检查对象、随机选派执法人员，将检查结果向社会公开的一种新型监管方式。在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，是深化“放管服”改革的重要内容，也是优化营商环境的重要举措。除特殊重点领域外，原则上所有行政检查都应通过双随机抽查的方式进行，取代日常监管原有的巡查制和随意检查，形成常态化管理机制。

自即日起，市市场监管局将联合以上9个部门，对已经抽取的106户检查对象分别进行2020年学校办学情况、2020年城镇污水处理设施、2020年娱乐场所、2020年宾馆旅店、洛阳市2020年互联网上网服务场所、2020年汽车市场、2020年农资监管领域、2020年住建市场等任务和具体事项进行抽查，并将抽查情况及查处结果及时向社会公开。

截至目前，全市市场监管领域23个部门均已开展了“双随机、一公开”监管工作，部门覆盖率达100%，通过国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台)导入市场主体51万户、录入执法人员信息8222条，创建双随机抽查计划577个、抽查任务447个，共抽取检查对象38033个，公示各类抽查检查信息64330条，所有检查结果归集于企业名下并向社会公开。下一步，我市将进一步推进部门联合“双随机、一公开”抽查，实现“183项抽查事项+33个联合抽查领域”两个全覆盖，积极探索“进一次门、查多项事”的部门联合监管模式，切实减少对市场主体的干扰，提高监管效能，优化营商环境。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 张晓光 郭一璠)