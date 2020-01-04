河南车主注意！在“交管12123”APP上处理交通违法不再“免分”

近日，有消息称：河南籍车辆在“交管12123”APP上处理3分以下违法不记分的政策取消了。不少市民想了解消息真伪。今日，记者从市交警支队获悉，这则消息的内容属实。

近日，有消息称：河南籍车辆在“交管12123”APP上处理3分以下违法不记分的政策取消了。不少市民想了解消息真伪。今日，记者从市交警支队获悉，这则消息的内容属实。

据了解，此前，为在车主中推广通过互联网办理各项交管业务，不少省市推出了在“交管12123”APP上处理交通违法只罚款、不记分的鼓励政策。我省此前执行的是，在“交管12123”APP上处理应记3分以下的交通违法，只罚款、不记分的鼓励政策。

市交警支队相关部门工作人员介绍，按照公安部最新的统一要求，今年，全国各地要在一定期限内取消相关的“免分”政策。因此，从今年10月10日晚开始，我省取消了在“交管12123”APP上处理部分交通违法只罚款、不记分的政策。今后，通过互联网平台处理交通违法，一律按照全国统一要求进行记分、罚款。

在“交管12123”APP上处理应记3分以下的交通违法，只罚款、不记分的鼓励政策虽然已经取消，但在不久的将来，我省车主有望享受到其他的减免分政策。

据了解，今年，公安部推出多项交管改革便民利企新措施，其中在湖北、重庆、广东深圳等地先行试点实施了“学法减分”政策，即交通违法驾驶员可以通过接受教育，减免交通违法记分。目前，公安部交管局正依据试点情况，在全国扩大试点范围，逐步推广此项政策。

今日，记者在“交管12123”APP查询发现，已经有了“学法减分”的业务板块，点击后显示“业务尚未开通”。本报将持续关注此项政策的推广情况，当相关政策在我省、我市发布或实施时，第一时间为大家进行解读。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 姜东)