洛阳市教育局评选出490名学术技术带头人 快来看看都有哪些老师 您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 来源： 洛阳网 2020-10-19 17:02 核心提示：

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据该局《关于做好2020年学术技术带头人推荐工作的通知》(洛教人〔2020〕99号)精神，经各县区(市)、各单位推荐、公示，洛阳市教育局党组研究，专家评审，近日评选出刘红霞等490名洛阳市学术技术带头人。 今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据该局《关于做好2020年学术技术带头人推荐工作的通知》(洛教人〔2020〕99号)精神，经各县区(市)、各单位推荐、公示，洛阳市教育局党组研究，专家评审，近日评选出刘红霞等490名洛阳市学术技术带头人。 今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据该局《关于做好2020年学术技术带头人推荐工作的通知》(洛教人〔2020〕99号)精神，经各县区(市)、各单位推荐、公示，洛阳市教育局党组研究，专家评审，近日评选出刘红霞等490名洛阳市学术技术带头人。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 栗洁 文/图） 2020年度洛阳市教育局学术技术带头人名单 序号 姓名 性别 工作单位 1 刘红霞 女 偃师高中 2 李书强 男 偃师高中 3 褚伟娜 女 偃师高中 4 马国强 男 偃师一高 5 段炎辉 男 偃师五高 6 于留阳 男 偃师市实验高中 7 任献辉 男 偃师市职业教育中心 8 周冰 女 伊洛小学 9 王海兵 女 偃师市第二实验小学 10 姬迎春 女 偃师市第三实验小学 11 张利花 女 偃师市实验小学 12 师逸梅 女 偃师市市直中学 13 武聪敏 女 偃师市实验中学 14 李丛霞 女 偃师市城关镇第一初级中学 15 常宏泽 男 偃师市岳滩赵庄寨小学 16 拓玲 女 偃师市岳滩第二初级中学 17 丁莹莹 女 偃师市顾县中心小学 18 赵银晓 女 偃师市顾县镇回龙湾小学 19 闫笑笑 女 偃师市顾县一中 20 王林 女 偃师市缑氏中心小学 21 马晓琳 女 偃师市缑氏镇第一初级中学 22 刘丽单 女 偃师市城关镇窑头小学 23 王朝卿 男 缑氏镇南家村小学 24 陈国俊 男 偃师市高龙镇明德小学 25 文宜可 男 偃师市高龙镇初级中学 26 郭桃萍 女 偃师市翟镇圪当头小学 27 吴少利 女 偃师市翟镇第一初级中学 28 王新娟 女 偃师市大口镇中学 29 王利真 女 偃师市大口董村小学 30 张莉丽 女 偃师市山化镇第五初级中学 31 贾惠若 女 偃师市山化镇第四小学 32 郭瑞瑞 女 偃师市首阳山一中 33 袁春晓 女 偃师市首阳山镇沟口头小学 34 王艳利 女 偃师市首阳山镇南蔡庄小学 35 马晓冬 女 偃师市城关镇第三初级中学 36 李红培 女 偃师市邙岭镇牛庄小学 37 韩旭娜 女 偃师市邙岭镇第一初级中学 38 曹帅锋 男 偃师市府店镇西管茅小学 39 牛帅通 男 偃师市府店镇第二初级中学 40 任红娜 女 偃师市教体局中小学教研室 41 苏振华 男 孟津县第一高级中学 42 秦晓辉 女 孟津县第一高级中学 43 李春风 男 孟津县第一中学 44 程晓晓 女 孟津县县直中学 45 牛晶晶 女 孟津县第二县直中学 46 尚伟莉 女 孟津县双语实验学校 47 王艳艳 女 孟津县第一实验小学 48 许亚兵 女 孟津县第二实验小学 49 靳冰颖 女 孟津县第三实验小学 50 王俊辉 女 孟津县第四实验小学 51 乔晋红 女 孟津县新区实验小学 52 李杏阁 女 孟津县县直中学小学部 53 温利利 女 孟津县第二县直幼儿园 54 王笑天 女 孟津县教育体育局电化教育中心 55 吉金利 女 孟津县城关镇中心小学 56 畅灵仙 女 孟津县城关镇第一初级中学 57 韩景伟 男 孟津县会盟镇第二初级中学 58 雷影影 女 孟津县会盟镇第一初级中学 59 代丽琴 女 孟津县麻屯镇第一初级中学 60 王静宇 女 孟津县麻屯镇中心小学 61 寇伟利 男 孟津县平乐镇中心小学 62 徐爱梅 女 孟津县平乐镇初级中学 63 徐利芬 女 孟津县朝阳镇初级中学 64 卢丁丁 女 孟津县朝阳镇中心小学 65 李万昌 男 孟津县横水镇第一初级中学 66 杨柳荫 女 孟津县常袋镇东地小学 67 张喜梅 女 孟津县常袋镇初级中学 68 雷春茹 女 孟津县白鹤镇中心小学 69 任爱桃 女 孟津县白鹤镇初级中学 70 曾发国 男 新安县第一高级中学 71 刘江伟 男 新安县第一高级中学 72 李卫杰 男 新安县第二高级中学 73 孙武军 男 新安县第三高级中学 74 宋芳 女 新安县职业高级中学 75 牛玉森 男 新安县职业高级中学 76 陈永刚 男 洛阳市博达学校 77 郭俊阁 女 新安县外国语初级中学 78 郭程侠 女 新安县实验初级中学 79 王瑾 女 新安县新城实验学校 80 郭艳红 女 新安县实验小学 81 王静 女 新安县学林小学 82 高顺利 男 新安县西苑学校 83 王凤霞 女 新安县紫苑小学 84 张艳艳 女 新安县西关小学 85 杨雪锋 女 新安县实验幼儿园 86 冯雪锋 男 新安县特殊教育学校 87 陈二伟 男 新安县实验教学教研室 88 陈小霞 女 新安县城关镇江庄小学 89 杨海龙 男 新安县铁门镇第二初级中学 90 关秋菊 女 新安县南李村镇第一初级中学 91 韩玲玲 女 新安县磁涧镇洛新中学 92 张弓长 男 新安县北冶镇第一初级中学 93 高联伟 男 新安县石寺镇第一初级中学 94 崔娜 女 新安县正村镇第二初级中学 95 刘海锋 男 新安县产业集聚区实验学校 96 王小燕 女 新安县仓头中学 97 李文利 女 新安县青要山镇初级中学 98 毛宏波 男 新安县五头镇第一初级中学 99 王胜利 男 宜阳县高村镇初级中学 100 张树辉 女 宜阳县高村镇高村小学 101 张国锋 男 宜阳县盐镇乡第一初级中学 102 刘世丹 男 宜阳县盐镇乡中心小学 103 王淑娜 女 宜阳县柳泉镇中心小学 104 李喜凤 女 宜阳县柳泉镇第三初级中学 105 邓亚伟 男 宜阳县董王庄乡初级中学 106 李会丽 女 宜阳县白杨镇第一初级中学 107 张文立 男 宜阳县白杨镇第二初级中学 108 李乐辉 男 宜阳县樊村镇初级中学 109 靳海强 男 宜阳县花果山乡中心小学 110 关娟娟 女 宜阳县莲庄镇初级中学 111 刘学祥 男 宜阳县前进西区学校 112 王丽丽 女 宜阳县石村初级中学 113 王欣欣 男 宜阳县三乡镇南村小学 114 白兆锋 男 宜阳县盐镇乡蓝天希望小学 115 刘向飞 女 宜阳县香鹿山镇官庄小学 116 于淑姣 女 宜阳县香鹿山镇中心小学 117 姚红波 男 宜阳县张坞镇第一初级中学 118 米绘新 女 宜阳县张坞镇张坞小学 119 石会娜 女 宜阳县韩城镇中心小学 120 王玉艳 女 宜阳县韩城镇第一初级中学 121 葛义沙 男 宜阳县赵保镇中心小学 122 张灵敏 男 宜阳县赵保镇二道沟小学 123 周珊珊 女 宜阳县锦屏镇高桥小学 124 王华敏 男 宜阳县锦屏镇第一初级中学 125 谷伟利 女 宜阳县实验小学 126 苗沙沙 女 宜阳县实验初级中学 127 田巧云 女 宜阳县思源实验学校 128 郅战伟 男 宜阳县城关镇西街学校 129 刘艳艳 女 宜阳县城关镇中街学校 130 潘义波 男 宜阳县第一高级中学 131 冯彩云 女 宜阳县第一高级中学 132 段秋波女 宜阳县第二高级中学 133 刘阳 男 宜阳县实验一高 134 王姣敏 女 宜阳县实验一高 135 罗海涛 男 宜阳县实验二高 136 翟富荣 女 宜阳县实验二高 137 温亚非 女 宜阳县艺术学校 138 王莉娜 女 宜阳县艺术学校 139 王金芳 女 伊川县城关街道南府店中心小学 140 解幸利 女 伊川县城关街道野狐岭中心小学 141 卜婷婷女 伊川县城关街道实验中心小学 142 彭桃利 女 伊川县河滨街道彭庄小学 143 张要鹏 男 伊川县鸦岭镇西窑小学代窑教学点 144 董国伟 男 伊川县高山镇中心学校 145 梁君利 女 伊川县平等乡马回小学 146 何雅南 女 伊川县鸣皋镇东叶寨小学 147 马庆云 女 伊川县酒后镇和乐中心小学 148 刘利桃 女 伊川县葛寨镇后村小学 149 石笑荷 女 伊川县白元镇夹河学校 150 韦晓平 女 伊川县水寨镇水寨小学 151 杨利芳 女 伊川县白沙镇白沙小学 152 李小勇 男 伊川县半坡镇半坡小学 153 杜文杰 男 伊川县江左镇中心小学 154 戴亚利 女 伊川县吕店镇思贤交通希望小学 155 智娜娜 女 伊川县彭婆镇彭婆小学 156 张淑峰 女 伊川县城关第一初级中学 157 田汭豪 女 伊川县鸦岭镇第一初级中学 158 马娟 女 伊川县平等乡第一初级中学 159 许俊毅 男 伊川县平等乡第二初级中学 160 梁超远 男 伊川县白元镇第一初级中学 161 郑晓彦 女 伊川县水寨镇第一初级中学 162 仝雪梅 女 伊川县江左镇初级中学 163 郝高英 女 伊川县吕店镇第一初级中学 164 王丰娟 女 伊川县吕店镇第一初级中学 165 石兰玉 女 伊川县文正中学 166 张玉艳 女 伊川思源实验学校 167 万迎辉 男 伊川县第一高中 168 刘永亮 男 伊川县第一高中 169 曹艳平 女 伊川县第一高中 170 郝德超 男 伊川县实验高中 171 姬锐 男 伊川县实验高中 172 王俊娜 女 伊川县实验高中 173 王磊磊 男 伊川县滨河高级中学 174 陈艳艳 女 伊川县滨河高级中学 175 邢双利 女 伊川县滨河高级中学 176 郭锐 男 伊川县滨河高级中学 177 康社辉 男 伊川县中等职业学校 178 李少娟 女 伊川县中等职业学校 179 赵利花 女 伊川县直中学 180 葛丽芳 女 伊川县直中学 181 潘玉红 女 伊川县实验中学 182 李嫩凡 女 伊川县县直第二初级中学 183 武延辉 女 伊川县实验中学东校区 184 张利 女 伊川县第一初级中学 185 罗世岩 男 伊川县西场学校 186 段丽锋 女 伊川县西场学校 187 宋雪利 女 伊川县实验小学 188 田梅美 女 伊川县直第二小学 189 吴延利 女 伊川县直第三小学 190 郑瑞瑞 女 洛阳伊河学校 191 穆翠娟 女 伊川县县直第二幼儿园 192 苗爱芳 女 伊川县特殊教育学校 193 范欢飞 男 伊川县教育局基础教育教研室 194 董俊峰 女 伊川县职业成人教育教研室 195 陈莹莹 女 伊川县教体局招生考试办公室 196 李鹏林 女 汝阳县三屯镇初级中学 197 高淑会 女 汝阳县靳村乡初级中学 198 姚亚蒙 女 汝阳县城关镇第三初级中学 199 李欢欢 女 汝阳县上店镇中心小学 200 王亚琼 女 汝阳县内埠镇中心小学 201 张巧芳 女 汝阳工业区大安小学 202 王玮 女 汝阳县付店镇初级中学 203 许立恒 男 汝阳县柏树乡初级中学 204 黄灿彬 女 汝阳县陶营镇范滩小学 205 张俊杰 男 汝阳县三屯镇初级中学 206 郭娟丽 女 汝阳县上店镇第二初级中学 207 李来坤 男 汝阳县内埠镇初级中学 208 刘向培女 汝阳县直属初级中学 209 郭燕丽 女 汝阳县第五实验小学 210 杨媛媛 女 汝阳县外国语小学 211 张苗红 女 汝阳县实验小学 212 李燕鸽 女 汝阳县第二高级中学 213 温向艳 女 汝阳县实验高中 214 陈红灿 男 汝阳县外国语实验中学 215 孙豫乐 女 汝阳县第二实验小学 216 任国鲜 女 汝阳县实验高中 217 孔萌萌 女 汝阳县外国语实验中学 218 李帅锋 男 汝阳县第一高级中学 219 赵亚琼 男 汝阳县教体局教学研究室 220 王绍锋 男 嵩县第一高级中学 221 赵福平 女 嵩县第一高级中学 222 赵红 女 嵩县第一高级中学 223 王俊飞 男 嵩县二高 224 赵雪巧 女 嵩县第一职业技术高中 225 张金升 男 嵩县江苏双语高级中学 226 付学民 男 嵩县江苏双语实验学校 227 陈小锋 男 嵩县江苏双语实验学校 228 王娜 女 嵩县教师进修学校 229 冯海鹏 男 嵩县思源实验学校 230 李新莉 女 嵩县第一实验小学 231 张晓满 女 嵩县第二实验小学 232 张轶曼 女 嵩县第三实验小学 233 刘海霞 女 嵩县鹤鸣小学 234 高翠平 女 嵩县第二实验中学 235 闫志娟 女 嵩县实验中学 236 戚会利 女 嵩县实验中学 237 王志谨 女 嵩县实验幼儿园 238 程晓燕 女 嵩县教体局 239 孔德利 男 嵩县城关镇初级中学 240 高晓利 女 嵩县城关镇新一小学 241 李巧珍 女 嵩县城关镇新二小学 242 衡盼盼 女 嵩县纸房镇中心学校 243 梁立群 女 嵩县何村乡瑶北坡学校 244 杨素丽 女 嵩县何村乡桥头小学 245 常振伟 男 嵩县德亭镇酒店小学 246 韩海巧 女 嵩县大章镇第二中心小学 247 周志乾 男 嵩县旧县镇初级中学 248 赵红英 女 嵩县车村镇第一初级中学 249 才雅文 女 嵩县车村镇第一初级中学 250 刘国伟 男 嵩县黄庄乡初级中学 251 潘延芳 男 嵩县九皋镇中心小学 252 郭伟伟 男 嵩县田湖镇第一初级中学 253 梁海燕 女 嵩县田湖镇第一初级中学 254 安村强 男 嵩县闫庄镇第一初级中学 255 司红霞 女 嵩县大坪乡初级中学 256 王树展 女 栾川县赤土店镇初级中学 257 李延伟 男 栾川县潭头镇第二中心小学 258 常玲玲 女 栾川县石庙镇中心小学 259 朱海鸽 女 栾川县栾川乡中心小学 260 邢方方 女 栾川县城关镇西地小学 261 姚腾龙 男 栾川县河南大学潭头附属中学 262 朱向东 男 栾川县白土镇初级中学 263 王向前 男 栾川县狮子庙镇初级中学 264 郭多多 女 栾川县教育体育局 265 徐英富 男 栾川县实验高中 266 潘晓乐 女 栾川县第一实验幼儿园 267 刘跃飞 男 栾川县第五实验小学 268 武冠鹏 女 栾川县教育体育局 269 赵辉丽 女 栾川县第一高级中学 270 郑晓燕 女 栾川县特殊教育学校 271 孙花莹 女 栾川县第一实验小学 272 谢昌甫 男 栾川县中等职业学校 273 赵爱丽 女 栾川县第二实验小学 274 王姗姗 女 栾川县实验高中 275 范浩源 男 栾川县第五实验小学 276 徐慧君 女 栾川县第二实验幼儿园 277 赵玲玲 女 栾川县实验中学 278 梁海霞 女 栾川县第一高级中学 279 王海英 女 洛宁县城郊乡王协小学 280 柴文娟 女 洛宁县城郊乡坞西小学 281 贾永芹 女 洛宁县第一实验中学 282 党婷 女 洛宁县思源实验学校 283 金孟涛 男 洛宁县东宋镇中心小学 284 夏书玲 女 洛宁县第一实验小学 285 王洁琼 女 洛宁县回族镇第一初级中学 286 李俊君 女 洛宁县回族镇王东小学 287 吴香梅 女 洛宁县第一高级中学 288 杨爱丽 女 洛宁县第一高级中学 289 杨洁 女 洛宁县第一高级中学 290 郭高翔 男 洛宁县第一高级中学 291 焦小萌 女 洛宁县职业教育中心 292 董学昌 男 洛宁县小界乡初级中学 293 张海燕 女 洛宁县第二实验小学 294 冯燕楠 女 洛宁县长水镇王伙小学 295 张萍 女 洛宁县罗岭乡前河小学 296 李振强 男 洛宁县兴华镇初级中学 297 杨治平 女 洛宁县第二实验中学 298 贾黎君 男 洛宁县城关镇东关中学 299 马少锋 男 洛宁县河底镇杨坡初级中学 300 李婷婷 女 洛宁县陈吴乡西寨子小学 301 赵军涛 男 洛宁县马店镇初级中学 302 韩雪玲 女 洛宁县第二实验中学 303 赵光亮 男 洛宁县教体局教研室 304 程银荣 女 洛宁县直幼儿园 305 张书涛 男 洛宁县底张乡初级中学 306 王海荣 女 洛宁县赵村镇中心小学 307 张乔 男 洛宁县赵村镇初级中学 308 王春华 男 洛宁县高级中学 309 韦小丽 女 洛宁县高级中学 310 杨小艳 女 涧西区英语学校 311 刘园园 女 涧西区东方第一小学 312 李婷 女 涧西区东方第三小学 313 焦高峰 男 涧西区东升第三小学 314 姚咏均 女 涧西区东升一小 315 董理规 男 涧西区东升第二小学 316 高媛 女 涧西区南昌路小学 317 孙静丽 女 涧西区实验小学 318 魏洁 女 涧西区中州西路小学 319 马小平 女 涧西区周山路小学 320 郭利利 女 涧西区景华实验小学 321 李楠 女 天津路小学 322 袁静 女 涧西区安徽路小学 323 卢战江 男 涧西区东方二小 324 王辉 女 洛阳市涧西区实验小学 325 段慧娟 女 洛阳市第四十八中学 326 姚春玲 女 洛阳市第五十六中 327 李宇辉 女 洛阳市东方第二中学 328 李跃辉 男 洛阳市东方第二中学 329 谢军丽 女 洛阳市东方第二中学 330 史现超 男 洛阳市东升第二中学 331 谢艳玲 女 洛阳市东升第二中学 332 李艳平 女 洛阳市东升第二中学 333 史瑞峰 男 洛阳市东升第三中学 334 林渊 男 洛阳市第二十三中学 335 方东慧 女 洛阳市河洛中学 336 张小妞 女 洛阳市第四十九中学 337 苏江浩 男 洛阳市第五中学 338 王莉兵 女 洛阳市西工区第三实验小学 339 杜意如 女 洛阳市西工区凯旋路小学 340 谢双双 女 洛阳市西工区芳林路小学 341 李荣辉 女 洛阳市西工区王城小学 342 刘凌雪 女 洛阳市西工区黎明小学 343 冯佳佳 女 洛阳市西工区春晴小学 344 杨晶晶 女 洛阳市西工区外国语小学 345 渠源 男 洛阳市西工区白马小学 346 王会莹 女 洛阳市西工区西下池小学 347 李华 女 洛阳市西工区东下池小学 348 蔡艳霞 女 洛阳市西工区上阳小学 349 海霞 女 洛阳市西工区大路口小学 350 党洁 女 洛阳市第十六中学 351 郝小强 男 洛阳市第二十六中学 352 李建伟 男 洛阳市第五十八中学 353 马燕茹 女 洛阳市直机关第一幼儿园 354 史雪雁 女 洛阳市直机关第二幼儿园 355 李红玉 女 洛阳市老城区古香小学 356 任耀昌 男 洛阳市老城区古香小学 357 申绿化 女 洛阳市老城区第二小学 358 李玉凤 女 洛阳市老城区实验小学 359 韩淑冰 女 洛阳市老城区坛角小学 360 张杰 女 洛阳市老城区道北路小学 361 江苏平 女 洛阳市老城区教体局教研室 362 易强 男 洛阳市第六中学 363 韦英豪 男 洛阳市第六中学 364 李会茹 女 洛阳市第十八中学 365 任燕燕 女 洛阳市瀍河回族区东新安街小学 366 陶海霞 女 洛阳市瀍河回族区东关回民小学 367 董晓丹 女 洛阳市实验小学恒大分校 368 周丽女 洛阳市瀍河回族区机车小学 369 李卫柯 女 洛阳市瀍河回族区第二实验小学 370 赵利娟 女 洛阳市瀍河回族区机车小学 371 李国洁 女 洛阳市瀍河回族区第一实验小学 372 马燕 女 洛阳市瀍河回族区外语实验小学 373 王静 女 洛阳市瀍河回族区新建小学 374 陈晶晶 女 洛阳市第二十四中学 375 赵洁 女 洛阳市第三十六中学 376 杨梅 女 洛阳市第十一中学 377 莫曙光 女 洛阳市第五十二中学 378 翟倩 女 洛阳市第四中学 379 张淑珍 女 吉利区河阳小学 380 张彩霞 女 吉利区教体局教学教研室 381 崔水娜 女 吉利区实验中学 382 许海燕 女 吉利区第一小学 383 于晓静 女 吉利区第一初级中学 384 张丽霞 女 吉利区坡底小学 385 王风娟 女 吉利区阳光小学 386 陈丽茹 女 洛龙区第二初级中学 387 邵俊丽 女 洛龙区第一实验学校 388 刘彩霞 女 洛龙区第二实验学校 389 王小亭 女 洛龙区第五实验学校 390 张卫国 男 洛龙区第六实验学校 391 鞠飞飞 男 洛龙区第七实验学校 392 牛现红 男 洛龙区第二实验小学 393 杨淋淋 女 洛龙区第三实验小学 394 陈巧萍 女 洛龙区安乐逸夫小学 395 刘巧兰 女 洛龙区第五小学 396 王会玲 女 洛龙区第六小学 397 卢会芳 女 洛龙区第九小学 398 张伟鲜 女 洛龙区关圣街小学 399 王红云 女 洛龙区李楼太平明德小学 400 马君莉 女 洛龙区第十六小学 401 姚敏 女 洛龙区第一初级中学 402 罗灵娟 女 洛龙区古城中学 403 霍莹莹 女 洛阳市第四十七中学 404 王树毅 男 洛阳市第五十四中学 405 田利刚 男 洛龙区第一实验小学 406 王勇 男 洛阳市第四十一中学 407 李菲 女 洛龙区教育体育局教学研究室 408 肖嫩晓 女 洛龙区第一实验小学 409 刘瑞杰 男 北京第二实验小学洛阳分校 410 雷明 男 北京第二实验小学洛阳分校 411 宋春雨 女 洛龙区广利街小学 412 赵利鸽 女 洛龙区行知小学 413 张志超 男 洛龙区张衡街小学 414 李皎琰 男 洛龙区开元小学 415 李姣凡 女 洛龙区成人教育中心学校 416 李晓菊 女 洛阳高新区实验中学 417 赵莲芝 女 洛阳高新区实验中学 418 安晓燕 女 洛阳高新区第二实验学校 419 李慧丽 女 洛阳高新区三山小学 420 符晨霞女 洛阳高新区土桥沟小学 421 董仙桃 女 洛阳高新区泰和小学 422 李白群 女 洛阳高新区第二初级中学 423 任艳利 女 洛阳伊滨区李村镇下庄小学 424 刘洁 女 洛阳伊滨区李村镇第一初级中学 425 张莹莹 女 洛阳伊滨区庞村镇窑沟小学 426 高迎迎女 洛阳伊滨区寇店镇实验小学 427 智璀 女 洛阳伊滨区第二实验小学 428 李静 女 洛阳伊滨区正泰小学 429 智俊娟 女 洛阳伊滨区枫叶路小学 430 石亚真 女 洛阳伊滨区诸葛镇杨沟小学 431 李丹丹 女 洛阳伊滨区福民巷小学 432 马海霞 女 洛阳伊滨区诸葛镇第一初级中学 433 王付玲 女 洛阳伊滨区庞村镇第三初级中学 434 魏红娟 女 洛阳伊滨区佃庄镇第一初级中学 435 陈丛丽 女 洛阳伊滨区实验中学 436 刘晓鹏 女 洛阳伊滨区佃庄镇实验小学 437 耿卫萍 女 洛阳伊滨区寇店镇第一初级中学 438 梁峰 女 洛阳市龙门第二实验学校 439 毛华丽 女 洛阳市龙门第二小学 440 胡彦芳 女 洛阳市龙门第三小学 441 郭立苗 女 洛阳市第二外国语学校 442 冯亚飞 女 洛阳地矿双语学校 443 马彦芳 女 洛阳科技中专 444 白洁 女 洛阳华洋国际学校 445 李娟 女 洛阳市第一高级中学 446 徐婷 女 洛阳市第一高级中学 447 高启 男 洛阳市第一高级中学 448 宋甜甜 女 洛阳市第一高级中学 449 陈澎湃 女 洛阳市第一中学 450 史晓伟 女 洛阳市第二中学 451 李永洛 男 洛阳市第三中学 452 张琨阳 女 洛阳市第三中学 453 张燕燕 女 洛阳市第三中学 454 张艳萍 女 洛阳市第八中学 455 李娟 女 洛阳市第八中学 456 李书蕾 女 洛阳市第八中学 457 韩明月 女 洛阳市第九中学 458 贺晓飞 女 洛阳市第十二中学 459 王丹 女 洛阳外国语学校 460 赵慧连 女 洛阳外国语学校 461 杜佩娟 女 洛阳市第十五中学 462 吕萌萌 女 洛阳市第十九中学 463 贾继红 男 洛阳师范学院附属中学 464 万金龙 男 洛阳市实验中学 465 韩芬艳 女 洛阳市实验中学 466 安广娟 女 洛阳市第二实验中学 467 张巧炜 女 洛阳市第四十三中学 468 王景 男 洛阳市第四十六中学 469 范榕 女 洛阳市第五十五中学 470 徐海滨 男 洛阳市第五十九中学 471 魏灿帅 女 洛阳理工学院附属中学 472 黄艳艳 女 洛阳理工学院附属中学 473 娄乐乐 男 洛阳理工学院附属中学 474 张淑涵 女 河南科技大学附属高级中学 475 聂红丽 女 河南科技大学附属高级中学 476 黄听松 男 河南科技大学附属高级中学 477 白蕊 女 洛阳市实验小学 478 申俊格 女 洛阳市第一职业中等专业学校 479 随怡 女 洛阳旅游学校 480 孟丹 女 洛阳市第一职业高中 481 王云莲 女 洛阳市第四职业高中 482 马丹 女 洛阳市实验幼儿园 483 张跃伟 男 洛阳市第四十中学 484 张云曦 女 洛阳市回民中学 485 唐群辉 女 洛阳幼儿师范学校 486 刘晓利 女 洛阳市教师进修学校 487 陈侠 女 洛阳市教育局体艺卫站 488 马莲花 女 洛阳市教育局中小学教研室 489 陈凯 女 洛阳市特殊教育中心学校 490 王岩岩 女 洛阳市第十四中学 [ 责任编辑：赵彤彤] 返回洛阳网首页>> 相关阅读 县 区

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