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洛阳市教育局评选出490名学术技术带头人 快来看看都有哪些老师
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-19 17:02

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据该局《关于做好2020年学术技术带头人推荐工作的通知》(洛教人〔2020〕99号)精神，经各县区(市)、各单位推荐、公示，洛阳市教育局党组研究，专家评审，近日评选出刘红霞等490名洛阳市学术技术带头人。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 栗洁 文/图）

　　2020年度洛阳市教育局学术技术带头人名单

　　序号 姓名 性别 工作单位

　　1 刘红霞 女 偃师高中

　　2 李书强 男 偃师高中

　　3 褚伟娜 女 偃师高中

　　4 马国强 男 偃师一高

　　5 段炎辉 男 偃师五高

　　6 于留阳 男 偃师市实验高中

　　7 任献辉 男 偃师市职业教育中心

　　8 周冰 女 伊洛小学

　　9 王海兵 女 偃师市第二实验小学

　　10 姬迎春 女 偃师市第三实验小学

　　11 张利花 女 偃师市实验小学

　　12 师逸梅 女 偃师市市直中学

　　13 武聪敏 女 偃师市实验中学

　　14 李丛霞 女 偃师市城关镇第一初级中学

　　15 常宏泽 男 偃师市岳滩赵庄寨小学

　　16 拓玲 女 偃师市岳滩第二初级中学

　　17 丁莹莹 女 偃师市顾县中心小学

　　18 赵银晓 女 偃师市顾县镇回龙湾小学

　　19 闫笑笑 女 偃师市顾县一中

　　20 王林 女 偃师市缑氏中心小学

　　21 马晓琳 女 偃师市缑氏镇第一初级中学

　　22 刘丽单 女 偃师市城关镇窑头小学

　　23 王朝卿 男 缑氏镇南家村小学

　　24 陈国俊 男 偃师市高龙镇明德小学

　　25 文宜可 男 偃师市高龙镇初级中学

　　26 郭桃萍 女 偃师市翟镇圪当头小学

　　27 吴少利 女 偃师市翟镇第一初级中学

　　28 王新娟 女 偃师市大口镇中学

　　29 王利真 女 偃师市大口董村小学

　　30 张莉丽 女 偃师市山化镇第五初级中学

　　31 贾惠若 女 偃师市山化镇第四小学

　　32 郭瑞瑞 女 偃师市首阳山一中

　　33 袁春晓 女 偃师市首阳山镇沟口头小学

　　34 王艳利 女 偃师市首阳山镇南蔡庄小学

　　35 马晓冬 女 偃师市城关镇第三初级中学

　　36 李红培 女 偃师市邙岭镇牛庄小学

　　37 韩旭娜 女 偃师市邙岭镇第一初级中学

　　38 曹帅锋 男 偃师市府店镇西管茅小学

　　39 牛帅通 男 偃师市府店镇第二初级中学

　　40 任红娜 女 偃师市教体局中小学教研室

　　41 苏振华 男 孟津县第一高级中学

　　42 秦晓辉 女 孟津县第一高级中学

　　43 李春风 男 孟津县第一中学

　　44 程晓晓 女 孟津县县直中学

　　45 牛晶晶 女 孟津县第二县直中学

　　46 尚伟莉 女 孟津县双语实验学校

　　47 王艳艳 女 孟津县第一实验小学

　　48 许亚兵 女 孟津县第二实验小学

　　49 靳冰颖 女 孟津县第三实验小学

　　50 王俊辉 女 孟津县第四实验小学

　　51 乔晋红 女 孟津县新区实验小学

　　52 李杏阁 女 孟津县县直中学小学部

　　53 温利利 女 孟津县第二县直幼儿园

　　54 王笑天 女 孟津县教育体育局电化教育中心

　　55 吉金利 女 孟津县城关镇中心小学

　　56 畅灵仙 女 孟津县城关镇第一初级中学

　　57 韩景伟 男 孟津县会盟镇第二初级中学

　　58 雷影影 女 孟津县会盟镇第一初级中学

　　59 代丽琴 女 孟津县麻屯镇第一初级中学

　　60 王静宇 女 孟津县麻屯镇中心小学

　　61 寇伟利 男 孟津县平乐镇中心小学

　　62 徐爱梅 女 孟津县平乐镇初级中学

　　63 徐利芬 女 孟津县朝阳镇初级中学

　　64 卢丁丁 女 孟津县朝阳镇中心小学

　　65 李万昌 男 孟津县横水镇第一初级中学

　　66 杨柳荫 女 孟津县常袋镇东地小学

　　67 张喜梅 女 孟津县常袋镇初级中学

　　68 雷春茹 女 孟津县白鹤镇中心小学

　　69 任爱桃 女 孟津县白鹤镇初级中学

　　70 曾发国 男 新安县第一高级中学

　　71 刘江伟 男 新安县第一高级中学

　　72 李卫杰 男 新安县第二高级中学

　　73 孙武军 男 新安县第三高级中学

　　74 宋芳 女 新安县职业高级中学

　　75 牛玉森 男 新安县职业高级中学

　　76 陈永刚 男 洛阳市博达学校

　　77 郭俊阁 女 新安县外国语初级中学

　　78 郭程侠 女 新安县实验初级中学

　　79 王瑾 女 新安县新城实验学校

　　80 郭艳红 女 新安县实验小学

　　81 王静 女 新安县学林小学

　　82 高顺利 男 新安县西苑学校

　　83 王凤霞 女 新安县紫苑小学

　　84 张艳艳 女 新安县西关小学

　　85 杨雪锋 女 新安县实验幼儿园

　　86 冯雪锋 男 新安县特殊教育学校

　　87 陈二伟 男 新安县实验教学教研室

　　88 陈小霞 女 新安县城关镇江庄小学

　　89 杨海龙 男 新安县铁门镇第二初级中学

　　90 关秋菊 女 新安县南李村镇第一初级中学

　　91 韩玲玲 女 新安县磁涧镇洛新中学

　　92 张弓长 男 新安县北冶镇第一初级中学

　　93 高联伟 男 新安县石寺镇第一初级中学

　　94 崔娜 女 新安县正村镇第二初级中学

　　95 刘海锋 男 新安县产业集聚区实验学校

　　96 王小燕 女 新安县仓头中学

　　97 李文利 女 新安县青要山镇初级中学

　　98 毛宏波 男 新安县五头镇第一初级中学

　　99 王胜利 男 宜阳县高村镇初级中学

　　100 张树辉 女 宜阳县高村镇高村小学

　　101 张国锋 男 宜阳县盐镇乡第一初级中学

　　102 刘世丹 男 宜阳县盐镇乡中心小学

　　103 王淑娜 女 宜阳县柳泉镇中心小学

　　104 李喜凤 女 宜阳县柳泉镇第三初级中学

　　105 邓亚伟 男 宜阳县董王庄乡初级中学

　　106 李会丽 女 宜阳县白杨镇第一初级中学

　　107 张文立 男 宜阳县白杨镇第二初级中学

　　108 李乐辉 男 宜阳县樊村镇初级中学

　　109 靳海强 男 宜阳县花果山乡中心小学

　　110 关娟娟 女 宜阳县莲庄镇初级中学

　　111 刘学祥 男 宜阳县前进西区学校

　　112 王丽丽 女 宜阳县石村初级中学

　　113 王欣欣 男 宜阳县三乡镇南村小学

　　114 白兆锋 男 宜阳县盐镇乡蓝天希望小学

　　115 刘向飞 女 宜阳县香鹿山镇官庄小学

　　116 于淑姣 女 宜阳县香鹿山镇中心小学

　　117 姚红波 男 宜阳县张坞镇第一初级中学

　　118 米绘新 女 宜阳县张坞镇张坞小学

　　119 石会娜 女 宜阳县韩城镇中心小学

　　120 王玉艳 女 宜阳县韩城镇第一初级中学

　　121 葛义沙 男 宜阳县赵保镇中心小学

　　122 张灵敏 男 宜阳县赵保镇二道沟小学

　　123 周珊珊 女 宜阳县锦屏镇高桥小学

　　124 王华敏 男 宜阳县锦屏镇第一初级中学

　　125 谷伟利 女 宜阳县实验小学

　　126 苗沙沙 女 宜阳县实验初级中学

　　127 田巧云 女 宜阳县思源实验学校

　　128 郅战伟 男 宜阳县城关镇西街学校

　　129 刘艳艳 女 宜阳县城关镇中街学校

　　130 潘义波 男 宜阳县第一高级中学

　　131 冯彩云 女 宜阳县第一高级中学

　　132 段秋波女 宜阳县第二高级中学

　　133 刘阳 男 宜阳县实验一高

　　134 王姣敏 女 宜阳县实验一高

　　135 罗海涛 男 宜阳县实验二高

　　136 翟富荣 女 宜阳县实验二高

　　137 温亚非 女 宜阳县艺术学校

　　138 王莉娜 女 宜阳县艺术学校

　　139 王金芳 女 伊川县城关街道南府店中心小学

　　140 解幸利 女 伊川县城关街道野狐岭中心小学

　　141 卜婷婷女 伊川县城关街道实验中心小学

　　142 彭桃利 女 伊川县河滨街道彭庄小学

　　143 张要鹏 男 伊川县鸦岭镇西窑小学代窑教学点

　　144 董国伟 男 伊川县高山镇中心学校

　　145 梁君利 女 伊川县平等乡马回小学

　　146 何雅南 女 伊川县鸣皋镇东叶寨小学

　　147 马庆云 女 伊川县酒后镇和乐中心小学

　　148 刘利桃 女 伊川县葛寨镇后村小学

　　149 石笑荷 女 伊川县白元镇夹河学校

　　150 韦晓平 女 伊川县水寨镇水寨小学

　　151 杨利芳 女 伊川县白沙镇白沙小学

　　152 李小勇 男 伊川县半坡镇半坡小学

　　153 杜文杰 男 伊川县江左镇中心小学

　　154 戴亚利 女 伊川县吕店镇思贤交通希望小学

　　155 智娜娜 女 伊川县彭婆镇彭婆小学

　　156 张淑峰 女 伊川县城关第一初级中学

　　157 田汭豪 女 伊川县鸦岭镇第一初级中学

　　158 马娟 女 伊川县平等乡第一初级中学

　　159 许俊毅 男 伊川县平等乡第二初级中学

　　160 梁超远 男 伊川县白元镇第一初级中学

　　161 郑晓彦 女 伊川县水寨镇第一初级中学

　　162 仝雪梅 女 伊川县江左镇初级中学

　　163 郝高英 女 伊川县吕店镇第一初级中学

　　164 王丰娟 女 伊川县吕店镇第一初级中学

　　165 石兰玉 女 伊川县文正中学

　　166 张玉艳 女 伊川思源实验学校

　　167 万迎辉 男 伊川县第一高中

　　168 刘永亮 男 伊川县第一高中

　　169 曹艳平 女 伊川县第一高中

　　170 郝德超 男 伊川县实验高中

　　171 姬锐 男 伊川县实验高中

　　172 王俊娜 女 伊川县实验高中

　　173 王磊磊 男 伊川县滨河高级中学

　　174 陈艳艳 女 伊川县滨河高级中学

　　175 邢双利 女 伊川县滨河高级中学

　　176 郭锐 男 伊川县滨河高级中学

　　177 康社辉 男 伊川县中等职业学校

　　178 李少娟 女 伊川县中等职业学校

　　179 赵利花 女 伊川县直中学

　　180 葛丽芳 女 伊川县直中学

　　181 潘玉红 女 伊川县实验中学

　　182 李嫩凡 女 伊川县县直第二初级中学

　　183 武延辉 女 伊川县实验中学东校区

　　184 张利 女 伊川县第一初级中学

　　185 罗世岩 男 伊川县西场学校

　　186 段丽锋 女 伊川县西场学校

　　187 宋雪利 女 伊川县实验小学

　　188 田梅美 女 伊川县直第二小学

　　189 吴延利 女 伊川县直第三小学

　　190 郑瑞瑞 女 洛阳伊河学校

　　191 穆翠娟 女 伊川县县直第二幼儿园

　　192 苗爱芳 女 伊川县特殊教育学校

　　193 范欢飞 男 伊川县教育局基础教育教研室

　　194 董俊峰 女 伊川县职业成人教育教研室

　　195 陈莹莹 女 伊川县教体局招生考试办公室

　　196 李鹏林 女 汝阳县三屯镇初级中学

　　197 高淑会 女 汝阳县靳村乡初级中学

　　198 姚亚蒙 女 汝阳县城关镇第三初级中学

　　199 李欢欢 女 汝阳县上店镇中心小学

　　200 王亚琼 女 汝阳县内埠镇中心小学

　　201 张巧芳 女 汝阳工业区大安小学

　　202 王玮 女 汝阳县付店镇初级中学

　　203 许立恒 男 汝阳县柏树乡初级中学

　　204 黄灿彬 女 汝阳县陶营镇范滩小学

　　205 张俊杰 男 汝阳县三屯镇初级中学

　　206 郭娟丽 女 汝阳县上店镇第二初级中学

　　207 李来坤 男 汝阳县内埠镇初级中学

　　208 刘向培女 汝阳县直属初级中学

　　209 郭燕丽 女 汝阳县第五实验小学

　　210 杨媛媛 女 汝阳县外国语小学

　　211 张苗红 女 汝阳县实验小学

　　212 李燕鸽 女 汝阳县第二高级中学

　　213 温向艳 女 汝阳县实验高中

　　214 陈红灿 男 汝阳县外国语实验中学

　　215 孙豫乐 女 汝阳县第二实验小学

　　216 任国鲜 女 汝阳县实验高中

　　217 孔萌萌 女 汝阳县外国语实验中学

　　218 李帅锋 男 汝阳县第一高级中学

　　219 赵亚琼 男 汝阳县教体局教学研究室

　　220 王绍锋 男 嵩县第一高级中学

　　221 赵福平 女 嵩县第一高级中学

　　222 赵红 女 嵩县第一高级中学

　　223 王俊飞 男 嵩县二高

　　224 赵雪巧 女 嵩县第一职业技术高中

　　225 张金升 男 嵩县江苏双语高级中学

　　226 付学民 男 嵩县江苏双语实验学校

　　227 陈小锋 男 嵩县江苏双语实验学校

　　228 王娜 女 嵩县教师进修学校

　　229 冯海鹏 男 嵩县思源实验学校

　　230 李新莉 女 嵩县第一实验小学

　　231 张晓满 女 嵩县第二实验小学

　　232 张轶曼 女 嵩县第三实验小学

　　233 刘海霞 女 嵩县鹤鸣小学

　　234 高翠平 女 嵩县第二实验中学

　　235 闫志娟 女 嵩县实验中学

　　236 戚会利 女 嵩县实验中学

　　237 王志谨 女 嵩县实验幼儿园

　　238 程晓燕 女 嵩县教体局

　　239 孔德利 男 嵩县城关镇初级中学

　　240 高晓利 女 嵩县城关镇新一小学

　　241 李巧珍 女 嵩县城关镇新二小学

　　242 衡盼盼 女 嵩县纸房镇中心学校

　　243 梁立群 女 嵩县何村乡瑶北坡学校

　　244 杨素丽 女 嵩县何村乡桥头小学

　　245 常振伟 男 嵩县德亭镇酒店小学

　　246 韩海巧 女 嵩县大章镇第二中心小学

　　247 周志乾 男 嵩县旧县镇初级中学

　　248 赵红英 女 嵩县车村镇第一初级中学

　　249 才雅文 女 嵩县车村镇第一初级中学

　　250 刘国伟 男 嵩县黄庄乡初级中学

　　251 潘延芳 男 嵩县九皋镇中心小学

　　252 郭伟伟 男 嵩县田湖镇第一初级中学

　　253 梁海燕 女 嵩县田湖镇第一初级中学

　　254 安村强 男 嵩县闫庄镇第一初级中学

　　255 司红霞 女 嵩县大坪乡初级中学

　　256 王树展 女 栾川县赤土店镇初级中学

　　257 李延伟 男 栾川县潭头镇第二中心小学

　　258 常玲玲 女 栾川县石庙镇中心小学

　　259 朱海鸽 女 栾川县栾川乡中心小学

　　260 邢方方 女 栾川县城关镇西地小学

　　261 姚腾龙 男 栾川县河南大学潭头附属中学

　　262 朱向东 男 栾川县白土镇初级中学

　　263 王向前 男 栾川县狮子庙镇初级中学

　　264 郭多多 女 栾川县教育体育局

　　265 徐英富 男 栾川县实验高中

　　266 潘晓乐 女 栾川县第一实验幼儿园

　　267 刘跃飞 男 栾川县第五实验小学

　　268 武冠鹏 女 栾川县教育体育局

　　269 赵辉丽 女 栾川县第一高级中学

　　270 郑晓燕 女 栾川县特殊教育学校

　　271 孙花莹 女 栾川县第一实验小学

　　272 谢昌甫 男 栾川县中等职业学校

　　273 赵爱丽 女 栾川县第二实验小学

　　274 王姗姗 女 栾川县实验高中

　　275 范浩源 男 栾川县第五实验小学

　　276 徐慧君 女 栾川县第二实验幼儿园

　　277 赵玲玲 女 栾川县实验中学

　　278 梁海霞 女 栾川县第一高级中学

　　279 王海英 女 洛宁县城郊乡王协小学

　　280 柴文娟 女 洛宁县城郊乡坞西小学

　　281 贾永芹 女 洛宁县第一实验中学

　　282 党婷 女 洛宁县思源实验学校

　　283 金孟涛 男 洛宁县东宋镇中心小学

　　284 夏书玲 女 洛宁县第一实验小学

　　285 王洁琼 女 洛宁县回族镇第一初级中学

　　286 李俊君 女 洛宁县回族镇王东小学

　　287 吴香梅 女 洛宁县第一高级中学

　　288 杨爱丽 女 洛宁县第一高级中学

　　289 杨洁 女 洛宁县第一高级中学

　　290 郭高翔 男 洛宁县第一高级中学

　　291 焦小萌 女 洛宁县职业教育中心

　　292 董学昌 男 洛宁县小界乡初级中学

　　293 张海燕 女 洛宁县第二实验小学

　　294 冯燕楠 女 洛宁县长水镇王伙小学

　　295 张萍 女 洛宁县罗岭乡前河小学

　　296 李振强 男 洛宁县兴华镇初级中学

　　297 杨治平 女 洛宁县第二实验中学

　　298 贾黎君 男 洛宁县城关镇东关中学

　　299 马少锋 男 洛宁县河底镇杨坡初级中学

　　300 李婷婷 女 洛宁县陈吴乡西寨子小学

　　301 赵军涛 男 洛宁县马店镇初级中学

　　302 韩雪玲 女 洛宁县第二实验中学

　　303 赵光亮 男 洛宁县教体局教研室

　　304 程银荣 女 洛宁县直幼儿园

　　305 张书涛 男 洛宁县底张乡初级中学

　　306 王海荣 女 洛宁县赵村镇中心小学

　　307 张乔 男 洛宁县赵村镇初级中学

　　308 王春华 男 洛宁县高级中学

　　309 韦小丽 女 洛宁县高级中学

　　310 杨小艳 女 涧西区英语学校

　　311 刘园园 女 涧西区东方第一小学

　　312 李婷 女 涧西区东方第三小学

　　313 焦高峰 男 涧西区东升第三小学

　　314 姚咏均 女 涧西区东升一小

　　315 董理规 男 涧西区东升第二小学

　　316 高媛 女 涧西区南昌路小学

　　317 孙静丽 女 涧西区实验小学

　　318 魏洁 女 涧西区中州西路小学

　　319 马小平 女 涧西区周山路小学

　　320 郭利利 女 涧西区景华实验小学

　　321 李楠 女 天津路小学

　　322 袁静 女 涧西区安徽路小学

　　323 卢战江 男 涧西区东方二小

　　324 王辉 女 洛阳市涧西区实验小学

　　325 段慧娟 女 洛阳市第四十八中学

　　326 姚春玲 女 洛阳市第五十六中

　　327 李宇辉 女 洛阳市东方第二中学

　　328 李跃辉 男 洛阳市东方第二中学

　　329 谢军丽 女 洛阳市东方第二中学

　　330 史现超 男 洛阳市东升第二中学

　　331 谢艳玲 女 洛阳市东升第二中学

　　332 李艳平 女 洛阳市东升第二中学

　　333 史瑞峰 男 洛阳市东升第三中学

　　334 林渊 男 洛阳市第二十三中学

　　335 方东慧 女 洛阳市河洛中学

　　336 张小妞 女 洛阳市第四十九中学

　　337 苏江浩 男 洛阳市第五中学

　　338 王莉兵 女 洛阳市西工区第三实验小学

　　339 杜意如 女 洛阳市西工区凯旋路小学

　　340 谢双双 女 洛阳市西工区芳林路小学

　　341 李荣辉 女 洛阳市西工区王城小学

　　342 刘凌雪 女 洛阳市西工区黎明小学

　　343 冯佳佳 女 洛阳市西工区春晴小学

　　344 杨晶晶 女 洛阳市西工区外国语小学

　　345 渠源 男 洛阳市西工区白马小学

　　346 王会莹 女 洛阳市西工区西下池小学

　　347 李华 女 洛阳市西工区东下池小学

　　348 蔡艳霞 女 洛阳市西工区上阳小学

　　349 海霞 女 洛阳市西工区大路口小学

　　350 党洁 女 洛阳市第十六中学

　　351 郝小强 男 洛阳市第二十六中学

　　352 李建伟 男 洛阳市第五十八中学

　　353 马燕茹 女 洛阳市直机关第一幼儿园

　　354 史雪雁 女 洛阳市直机关第二幼儿园

　　355 李红玉 女 洛阳市老城区古香小学

　　356 任耀昌 男 洛阳市老城区古香小学

　　357 申绿化 女 洛阳市老城区第二小学

　　358 李玉凤 女 洛阳市老城区实验小学

　　359 韩淑冰 女 洛阳市老城区坛角小学

　　360 张杰 女 洛阳市老城区道北路小学

　　361 江苏平 女 洛阳市老城区教体局教研室

　　362 易强 男 洛阳市第六中学

　　363 韦英豪 男 洛阳市第六中学

　　364 李会茹 女 洛阳市第十八中学

　　365 任燕燕 女 洛阳市瀍河回族区东新安街小学

　　366 陶海霞 女 洛阳市瀍河回族区东关回民小学

　　367 董晓丹 女 洛阳市实验小学恒大分校

　　368 周丽女 洛阳市瀍河回族区机车小学

　　369 李卫柯 女 洛阳市瀍河回族区第二实验小学

　　370 赵利娟 女 洛阳市瀍河回族区机车小学

　　371 李国洁 女 洛阳市瀍河回族区第一实验小学

　　372 马燕 女 洛阳市瀍河回族区外语实验小学

　　373 王静 女 洛阳市瀍河回族区新建小学

　　374 陈晶晶 女 洛阳市第二十四中学

　　375 赵洁 女 洛阳市第三十六中学

　　376 杨梅 女 洛阳市第十一中学

　　377 莫曙光 女 洛阳市第五十二中学

　　378 翟倩 女 洛阳市第四中学

　　379 张淑珍 女 吉利区河阳小学

　　380 张彩霞 女 吉利区教体局教学教研室

　　381 崔水娜 女 吉利区实验中学

　　382 许海燕 女 吉利区第一小学

　　383 于晓静 女 吉利区第一初级中学

　　384 张丽霞 女 吉利区坡底小学

　　385 王风娟 女 吉利区阳光小学

　　386 陈丽茹 女 洛龙区第二初级中学

　　387 邵俊丽 女 洛龙区第一实验学校

　　388 刘彩霞 女 洛龙区第二实验学校

　　389 王小亭 女 洛龙区第五实验学校

　　390 张卫国 男 洛龙区第六实验学校

　　391 鞠飞飞 男 洛龙区第七实验学校

　　392 牛现红 男 洛龙区第二实验小学

　　393 杨淋淋 女 洛龙区第三实验小学

　　394 陈巧萍 女 洛龙区安乐逸夫小学

　　395 刘巧兰 女 洛龙区第五小学

　　396 王会玲 女 洛龙区第六小学

　　397 卢会芳 女 洛龙区第九小学

　　398 张伟鲜 女 洛龙区关圣街小学

　　399 王红云 女 洛龙区李楼太平明德小学

　　400 马君莉 女 洛龙区第十六小学

　　401 姚敏 女 洛龙区第一初级中学

　　402 罗灵娟 女 洛龙区古城中学

　　403 霍莹莹 女 洛阳市第四十七中学

　　404 王树毅 男 洛阳市第五十四中学

　　405 田利刚 男 洛龙区第一实验小学

　　406 王勇 男 洛阳市第四十一中学

　　407 李菲 女 洛龙区教育体育局教学研究室

　　408 肖嫩晓 女 洛龙区第一实验小学

　　409 刘瑞杰 男 北京第二实验小学洛阳分校

　　410 雷明 男 北京第二实验小学洛阳分校

　　411 宋春雨 女 洛龙区广利街小学

　　412 赵利鸽 女 洛龙区行知小学

　　413 张志超 男 洛龙区张衡街小学

　　414 李皎琰 男 洛龙区开元小学

　　415 李姣凡 女 洛龙区成人教育中心学校

　　416 李晓菊 女 洛阳高新区实验中学

　　417 赵莲芝 女 洛阳高新区实验中学

　　418 安晓燕 女 洛阳高新区第二实验学校

　　419 李慧丽 女 洛阳高新区三山小学

　　420 符晨霞女 洛阳高新区土桥沟小学

　　421 董仙桃 女 洛阳高新区泰和小学

　　422 李白群 女 洛阳高新区第二初级中学

　　423 任艳利 女 洛阳伊滨区李村镇下庄小学

　　424 刘洁 女 洛阳伊滨区李村镇第一初级中学

　　425 张莹莹 女 洛阳伊滨区庞村镇窑沟小学

　　426 高迎迎女 洛阳伊滨区寇店镇实验小学

　　427 智璀 女 洛阳伊滨区第二实验小学

　　428 李静 女 洛阳伊滨区正泰小学

　　429 智俊娟 女 洛阳伊滨区枫叶路小学

　　430 石亚真 女 洛阳伊滨区诸葛镇杨沟小学

　　431 李丹丹 女 洛阳伊滨区福民巷小学

　　432 马海霞 女 洛阳伊滨区诸葛镇第一初级中学

　　433 王付玲 女 洛阳伊滨区庞村镇第三初级中学

　　434 魏红娟 女 洛阳伊滨区佃庄镇第一初级中学

　　435 陈丛丽 女 洛阳伊滨区实验中学

　　436 刘晓鹏 女 洛阳伊滨区佃庄镇实验小学

　　437 耿卫萍 女 洛阳伊滨区寇店镇第一初级中学

　　438 梁峰 女 洛阳市龙门第二实验学校

　　439 毛华丽 女 洛阳市龙门第二小学

　　440 胡彦芳 女 洛阳市龙门第三小学

　　441 郭立苗 女 洛阳市第二外国语学校

　　442 冯亚飞 女 洛阳地矿双语学校

　　443 马彦芳 女 洛阳科技中专

　　444 白洁 女 洛阳华洋国际学校

　　445 李娟 女 洛阳市第一高级中学

　　446 徐婷 女 洛阳市第一高级中学

　　447 高启 男 洛阳市第一高级中学

　　448 宋甜甜 女 洛阳市第一高级中学

　　449 陈澎湃 女 洛阳市第一中学

　　450 史晓伟 女 洛阳市第二中学

　　451 李永洛 男 洛阳市第三中学

　　452 张琨阳 女 洛阳市第三中学

　　453 张燕燕 女 洛阳市第三中学

　　454 张艳萍 女 洛阳市第八中学

　　455 李娟 女 洛阳市第八中学

　　456 李书蕾 女 洛阳市第八中学

　　457 韩明月 女 洛阳市第九中学

　　458 贺晓飞 女 洛阳市第十二中学

　　459 王丹 女 洛阳外国语学校

　　460 赵慧连 女 洛阳外国语学校

　　461 杜佩娟 女 洛阳市第十五中学

　　462 吕萌萌 女 洛阳市第十九中学

　　463 贾继红 男 洛阳师范学院附属中学

　　464 万金龙 男 洛阳市实验中学

　　465 韩芬艳 女 洛阳市实验中学

　　466 安广娟 女 洛阳市第二实验中学

　　467 张巧炜 女 洛阳市第四十三中学

　　468 王景 男 洛阳市第四十六中学

　　469 范榕 女 洛阳市第五十五中学

　　470 徐海滨 男 洛阳市第五十九中学

　　471 魏灿帅 女 洛阳理工学院附属中学

　　472 黄艳艳 女 洛阳理工学院附属中学

　　473 娄乐乐 男 洛阳理工学院附属中学

　　474 张淑涵 女 河南科技大学附属高级中学

　　475 聂红丽 女 河南科技大学附属高级中学

　　476 黄听松 男 河南科技大学附属高级中学

　　477 白蕊 女 洛阳市实验小学

　　478 申俊格 女 洛阳市第一职业中等专业学校

　　479 随怡 女 洛阳旅游学校

　　480 孟丹 女 洛阳市第一职业高中

　　481 王云莲 女 洛阳市第四职业高中

　　482 马丹 女 洛阳市实验幼儿园

　　483 张跃伟 男 洛阳市第四十中学

　　484 张云曦 女 洛阳市回民中学

　　485 唐群辉 女 洛阳幼儿师范学校

　　486 刘晓利 女 洛阳市教师进修学校

　　487 陈侠 女 洛阳市教育局体艺卫站

　　488 马莲花 女 洛阳市教育局中小学教研室

　　489 陈凯 女 洛阳市特殊教育中心学校

　　490 王岩岩 女 洛阳市第十四中学
[ 责任编辑：赵彤彤]
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