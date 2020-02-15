洛阳市教育局评选出490名学术技术带头人 快来看看都有哪些老师

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今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据该局《关于做好2020年学术技术带头人推荐工作的通知》(洛教人〔2020〕99号)精神，经各县区(市)、各单位推荐、公示，洛阳市教育局党组研究，专家评审，近日评选出刘红霞等490名洛阳市学术技术带头人。
今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，根据该局《关于做好2020年学术技术带头人推荐工作的通知》(洛教人〔2020〕99号)精神，经各县区(市)、各单位推荐、公示，洛阳市教育局党组研究，专家评审，近日评选出刘红霞等490名洛阳市学术技术带头人。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 栗洁 文/图）
2020年度洛阳市教育局学术技术带头人名单
序号 姓名 性别 工作单位
1 刘红霞 女 偃师高中
2 李书强 男 偃师高中
3 褚伟娜 女 偃师高中
4 马国强 男 偃师一高
5 段炎辉 男 偃师五高
6 于留阳 男 偃师市实验高中
7 任献辉 男 偃师市职业教育中心
8 周冰 女 伊洛小学
9 王海兵 女 偃师市第二实验小学
10 姬迎春 女 偃师市第三实验小学
11 张利花 女 偃师市实验小学
12 师逸梅 女 偃师市市直中学
13 武聪敏 女 偃师市实验中学
14 李丛霞 女 偃师市城关镇第一初级中学
15 常宏泽 男 偃师市岳滩赵庄寨小学
16 拓玲 女 偃师市岳滩第二初级中学
17 丁莹莹 女 偃师市顾县中心小学
18 赵银晓 女 偃师市顾县镇回龙湾小学
19 闫笑笑 女 偃师市顾县一中
20 王林 女 偃师市缑氏中心小学
21 马晓琳 女 偃师市缑氏镇第一初级中学
22 刘丽单 女 偃师市城关镇窑头小学
23 王朝卿 男 缑氏镇南家村小学
24 陈国俊 男 偃师市高龙镇明德小学
25 文宜可 男 偃师市高龙镇初级中学
26 郭桃萍 女 偃师市翟镇圪当头小学
27 吴少利 女 偃师市翟镇第一初级中学
28 王新娟 女 偃师市大口镇中学
29 王利真 女 偃师市大口董村小学
30 张莉丽 女 偃师市山化镇第五初级中学
31 贾惠若 女 偃师市山化镇第四小学
32 郭瑞瑞 女 偃师市首阳山一中
33 袁春晓 女 偃师市首阳山镇沟口头小学
34 王艳利 女 偃师市首阳山镇南蔡庄小学
35 马晓冬 女 偃师市城关镇第三初级中学
36 李红培 女 偃师市邙岭镇牛庄小学
37 韩旭娜 女 偃师市邙岭镇第一初级中学
38 曹帅锋 男 偃师市府店镇西管茅小学
39 牛帅通 男 偃师市府店镇第二初级中学
40 任红娜 女 偃师市教体局中小学教研室
41 苏振华 男 孟津县第一高级中学
42 秦晓辉 女 孟津县第一高级中学
43 李春风 男 孟津县第一中学
44 程晓晓 女 孟津县县直中学
45 牛晶晶 女 孟津县第二县直中学
46 尚伟莉 女 孟津县双语实验学校
47 王艳艳 女 孟津县第一实验小学
48 许亚兵 女 孟津县第二实验小学
49 靳冰颖 女 孟津县第三实验小学
50 王俊辉 女 孟津县第四实验小学
51 乔晋红 女 孟津县新区实验小学
52 李杏阁 女 孟津县县直中学小学部
53 温利利 女 孟津县第二县直幼儿园
54 王笑天 女 孟津县教育体育局电化教育中心
55 吉金利 女 孟津县城关镇中心小学
56 畅灵仙 女 孟津县城关镇第一初级中学
57 韩景伟 男 孟津县会盟镇第二初级中学
58 雷影影 女 孟津县会盟镇第一初级中学
59 代丽琴 女 孟津县麻屯镇第一初级中学
60 王静宇 女 孟津县麻屯镇中心小学
61 寇伟利 男 孟津县平乐镇中心小学
62 徐爱梅 女 孟津县平乐镇初级中学
63 徐利芬 女 孟津县朝阳镇初级中学
64 卢丁丁 女 孟津县朝阳镇中心小学
65 李万昌 男 孟津县横水镇第一初级中学
66 杨柳荫 女 孟津县常袋镇东地小学
67 张喜梅 女 孟津县常袋镇初级中学
68 雷春茹 女 孟津县白鹤镇中心小学
69 任爱桃 女 孟津县白鹤镇初级中学
70 曾发国 男 新安县第一高级中学
71 刘江伟 男 新安县第一高级中学
72 李卫杰 男 新安县第二高级中学
73 孙武军 男 新安县第三高级中学
74 宋芳 女 新安县职业高级中学
75 牛玉森 男 新安县职业高级中学
76 陈永刚 男 洛阳市博达学校
77 郭俊阁 女 新安县外国语初级中学
78 郭程侠 女 新安县实验初级中学
79 王瑾 女 新安县新城实验学校
80 郭艳红 女 新安县实验小学
81 王静 女 新安县学林小学
82 高顺利 男 新安县西苑学校
83 王凤霞 女 新安县紫苑小学
84 张艳艳 女 新安县西关小学
85 杨雪锋 女 新安县实验幼儿园
86 冯雪锋 男 新安县特殊教育学校
87 陈二伟 男 新安县实验教学教研室
88 陈小霞 女 新安县城关镇江庄小学
89 杨海龙 男 新安县铁门镇第二初级中学
90 关秋菊 女 新安县南李村镇第一初级中学
91 韩玲玲 女 新安县磁涧镇洛新中学
92 张弓长 男 新安县北冶镇第一初级中学
93 高联伟 男 新安县石寺镇第一初级中学
94 崔娜 女 新安县正村镇第二初级中学
95 刘海锋 男 新安县产业集聚区实验学校
96 王小燕 女 新安县仓头中学
97 李文利 女 新安县青要山镇初级中学
98 毛宏波 男 新安县五头镇第一初级中学
99 王胜利 男 宜阳县高村镇初级中学
100 张树辉 女 宜阳县高村镇高村小学
101 张国锋 男 宜阳县盐镇乡第一初级中学
102 刘世丹 男 宜阳县盐镇乡中心小学
103 王淑娜 女 宜阳县柳泉镇中心小学
104 李喜凤 女 宜阳县柳泉镇第三初级中学
105 邓亚伟 男 宜阳县董王庄乡初级中学
106 李会丽 女 宜阳县白杨镇第一初级中学
107 张文立 男 宜阳县白杨镇第二初级中学
108 李乐辉 男 宜阳县樊村镇初级中学
109 靳海强 男 宜阳县花果山乡中心小学
110 关娟娟 女 宜阳县莲庄镇初级中学
111 刘学祥 男 宜阳县前进西区学校
112 王丽丽 女 宜阳县石村初级中学
113 王欣欣 男 宜阳县三乡镇南村小学
114 白兆锋 男 宜阳县盐镇乡蓝天希望小学
115 刘向飞 女 宜阳县香鹿山镇官庄小学
116 于淑姣 女 宜阳县香鹿山镇中心小学
117 姚红波 男 宜阳县张坞镇第一初级中学
118 米绘新 女 宜阳县张坞镇张坞小学
119 石会娜 女 宜阳县韩城镇中心小学
120 王玉艳 女 宜阳县韩城镇第一初级中学
121 葛义沙 男 宜阳县赵保镇中心小学
122 张灵敏 男 宜阳县赵保镇二道沟小学
123 周珊珊 女 宜阳县锦屏镇高桥小学
124 王华敏 男 宜阳县锦屏镇第一初级中学
125 谷伟利 女 宜阳县实验小学
126 苗沙沙 女 宜阳县实验初级中学
127 田巧云 女 宜阳县思源实验学校
128 郅战伟 男 宜阳县城关镇西街学校
129 刘艳艳 女 宜阳县城关镇中街学校
130 潘义波 男 宜阳县第一高级中学
131 冯彩云 女 宜阳县第一高级中学
132 段秋波女 宜阳县第二高级中学
133 刘阳 男 宜阳县实验一高
134 王姣敏 女 宜阳县实验一高
135 罗海涛 男 宜阳县实验二高
136 翟富荣 女 宜阳县实验二高
137 温亚非 女 宜阳县艺术学校
138 王莉娜 女 宜阳县艺术学校
139 王金芳 女 伊川县城关街道南府店中心小学
140 解幸利 女 伊川县城关街道野狐岭中心小学
141 卜婷婷女 伊川县城关街道实验中心小学
142 彭桃利 女 伊川县河滨街道彭庄小学
143 张要鹏 男 伊川县鸦岭镇西窑小学代窑教学点
144 董国伟 男 伊川县高山镇中心学校
145 梁君利 女 伊川县平等乡马回小学
146 何雅南 女 伊川县鸣皋镇东叶寨小学
147 马庆云 女 伊川县酒后镇和乐中心小学
148 刘利桃 女 伊川县葛寨镇后村小学
149 石笑荷 女 伊川县白元镇夹河学校
150 韦晓平 女 伊川县水寨镇水寨小学
151 杨利芳 女 伊川县白沙镇白沙小学
152 李小勇 男 伊川县半坡镇半坡小学
153 杜文杰 男 伊川县江左镇中心小学
154 戴亚利 女 伊川县吕店镇思贤交通希望小学
155 智娜娜 女 伊川县彭婆镇彭婆小学
156 张淑峰 女 伊川县城关第一初级中学
157 田汭豪 女 伊川县鸦岭镇第一初级中学
158 马娟 女 伊川县平等乡第一初级中学
159 许俊毅 男 伊川县平等乡第二初级中学
160 梁超远 男 伊川县白元镇第一初级中学
161 郑晓彦 女 伊川县水寨镇第一初级中学
162 仝雪梅 女 伊川县江左镇初级中学
163 郝高英 女 伊川县吕店镇第一初级中学
164 王丰娟 女 伊川县吕店镇第一初级中学
165 石兰玉 女 伊川县文正中学
166 张玉艳 女 伊川思源实验学校
167 万迎辉 男 伊川县第一高中
168 刘永亮 男 伊川县第一高中
169 曹艳平 女 伊川县第一高中
170 郝德超 男 伊川县实验高中
171 姬锐 男 伊川县实验高中
172 王俊娜 女 伊川县实验高中
173 王磊磊 男 伊川县滨河高级中学
174 陈艳艳 女 伊川县滨河高级中学
175 邢双利 女 伊川县滨河高级中学
176 郭锐 男 伊川县滨河高级中学
177 康社辉 男 伊川县中等职业学校
178 李少娟 女 伊川县中等职业学校
179 赵利花 女 伊川县直中学
180 葛丽芳 女 伊川县直中学
181 潘玉红 女 伊川县实验中学
182 李嫩凡 女 伊川县县直第二初级中学
183 武延辉 女 伊川县实验中学东校区
184 张利 女 伊川县第一初级中学
185 罗世岩 男 伊川县西场学校
186 段丽锋 女 伊川县西场学校
187 宋雪利 女 伊川县实验小学
188 田梅美 女 伊川县直第二小学
189 吴延利 女 伊川县直第三小学
190 郑瑞瑞 女 洛阳伊河学校
191 穆翠娟 女 伊川县县直第二幼儿园
192 苗爱芳 女 伊川县特殊教育学校
193 范欢飞 男 伊川县教育局基础教育教研室
194 董俊峰 女 伊川县职业成人教育教研室
195 陈莹莹 女 伊川县教体局招生考试办公室
196 李鹏林 女 汝阳县三屯镇初级中学
197 高淑会 女 汝阳县靳村乡初级中学
198 姚亚蒙 女 汝阳县城关镇第三初级中学
199 李欢欢 女 汝阳县上店镇中心小学
200 王亚琼 女 汝阳县内埠镇中心小学
201 张巧芳 女 汝阳工业区大安小学
202 王玮 女 汝阳县付店镇初级中学
203 许立恒 男 汝阳县柏树乡初级中学
204 黄灿彬 女 汝阳县陶营镇范滩小学
205 张俊杰 男 汝阳县三屯镇初级中学
206 郭娟丽 女 汝阳县上店镇第二初级中学
207 李来坤 男 汝阳县内埠镇初级中学
208 刘向培女 汝阳县直属初级中学
209 郭燕丽 女 汝阳县第五实验小学
210 杨媛媛 女 汝阳县外国语小学
211 张苗红 女 汝阳县实验小学
212 李燕鸽 女 汝阳县第二高级中学
213 温向艳 女 汝阳县实验高中
214 陈红灿 男 汝阳县外国语实验中学
215 孙豫乐 女 汝阳县第二实验小学
216 任国鲜 女 汝阳县实验高中
217 孔萌萌 女 汝阳县外国语实验中学
218 李帅锋 男 汝阳县第一高级中学
219 赵亚琼 男 汝阳县教体局教学研究室
220 王绍锋 男 嵩县第一高级中学
221 赵福平 女 嵩县第一高级中学
222 赵红 女 嵩县第一高级中学
223 王俊飞 男 嵩县二高
224 赵雪巧 女 嵩县第一职业技术高中
225 张金升 男 嵩县江苏双语高级中学
226 付学民 男 嵩县江苏双语实验学校
227 陈小锋 男 嵩县江苏双语实验学校
228 王娜 女 嵩县教师进修学校
229 冯海鹏 男 嵩县思源实验学校
230 李新莉 女 嵩县第一实验小学
231 张晓满 女 嵩县第二实验小学
232 张轶曼 女 嵩县第三实验小学
233 刘海霞 女 嵩县鹤鸣小学
234 高翠平 女 嵩县第二实验中学
235 闫志娟 女 嵩县实验中学
236 戚会利 女 嵩县实验中学
237 王志谨 女 嵩县实验幼儿园
238 程晓燕 女 嵩县教体局
239 孔德利 男 嵩县城关镇初级中学
240 高晓利 女 嵩县城关镇新一小学
241 李巧珍 女 嵩县城关镇新二小学
242 衡盼盼 女 嵩县纸房镇中心学校
243 梁立群 女 嵩县何村乡瑶北坡学校
244 杨素丽 女 嵩县何村乡桥头小学
245 常振伟 男 嵩县德亭镇酒店小学
246 韩海巧 女 嵩县大章镇第二中心小学
247 周志乾 男 嵩县旧县镇初级中学
248 赵红英 女 嵩县车村镇第一初级中学
249 才雅文 女 嵩县车村镇第一初级中学
250 刘国伟 男 嵩县黄庄乡初级中学
251 潘延芳 男 嵩县九皋镇中心小学
252 郭伟伟 男 嵩县田湖镇第一初级中学
253 梁海燕 女 嵩县田湖镇第一初级中学
254 安村强 男 嵩县闫庄镇第一初级中学
255 司红霞 女 嵩县大坪乡初级中学
256 王树展 女 栾川县赤土店镇初级中学
257 李延伟 男 栾川县潭头镇第二中心小学
258 常玲玲 女 栾川县石庙镇中心小学
259 朱海鸽 女 栾川县栾川乡中心小学
260 邢方方 女 栾川县城关镇西地小学
261 姚腾龙 男 栾川县河南大学潭头附属中学
262 朱向东 男 栾川县白土镇初级中学
263 王向前 男 栾川县狮子庙镇初级中学
264 郭多多 女 栾川县教育体育局
265 徐英富 男 栾川县实验高中
266 潘晓乐 女 栾川县第一实验幼儿园
267 刘跃飞 男 栾川县第五实验小学
268 武冠鹏 女 栾川县教育体育局
269 赵辉丽 女 栾川县第一高级中学
270 郑晓燕 女 栾川县特殊教育学校
271 孙花莹 女 栾川县第一实验小学
272 谢昌甫 男 栾川县中等职业学校
273 赵爱丽 女 栾川县第二实验小学
274 王姗姗 女 栾川县实验高中
275 范浩源 男 栾川县第五实验小学
276 徐慧君 女 栾川县第二实验幼儿园
277 赵玲玲 女 栾川县实验中学
278 梁海霞 女 栾川县第一高级中学
279 王海英 女 洛宁县城郊乡王协小学
280 柴文娟 女 洛宁县城郊乡坞西小学
281 贾永芹 女 洛宁县第一实验中学
282 党婷 女 洛宁县思源实验学校
283 金孟涛 男 洛宁县东宋镇中心小学
284 夏书玲 女 洛宁县第一实验小学
285 王洁琼 女 洛宁县回族镇第一初级中学
286 李俊君 女 洛宁县回族镇王东小学
287 吴香梅 女 洛宁县第一高级中学
288 杨爱丽 女 洛宁县第一高级中学
289 杨洁 女 洛宁县第一高级中学
290 郭高翔 男 洛宁县第一高级中学
291 焦小萌 女 洛宁县职业教育中心
292 董学昌 男 洛宁县小界乡初级中学
293 张海燕 女 洛宁县第二实验小学
294 冯燕楠 女 洛宁县长水镇王伙小学
295 张萍 女 洛宁县罗岭乡前河小学
296 李振强 男 洛宁县兴华镇初级中学
297 杨治平 女 洛宁县第二实验中学
298 贾黎君 男 洛宁县城关镇东关中学
299 马少锋 男 洛宁县河底镇杨坡初级中学
300 李婷婷 女 洛宁县陈吴乡西寨子小学
301 赵军涛 男 洛宁县马店镇初级中学
302 韩雪玲 女 洛宁县第二实验中学
303 赵光亮 男 洛宁县教体局教研室
304 程银荣 女 洛宁县直幼儿园
305 张书涛 男 洛宁县底张乡初级中学
306 王海荣 女 洛宁县赵村镇中心小学
307 张乔 男 洛宁县赵村镇初级中学
308 王春华 男 洛宁县高级中学
309 韦小丽 女 洛宁县高级中学
310 杨小艳 女 涧西区英语学校
311 刘园园 女 涧西区东方第一小学
312 李婷 女 涧西区东方第三小学
313 焦高峰 男 涧西区东升第三小学
314 姚咏均 女 涧西区东升一小
315 董理规 男 涧西区东升第二小学
316 高媛 女 涧西区南昌路小学
317 孙静丽 女 涧西区实验小学
318 魏洁 女 涧西区中州西路小学
319 马小平 女 涧西区周山路小学
320 郭利利 女 涧西区景华实验小学
321 李楠 女 天津路小学
322 袁静 女 涧西区安徽路小学
323 卢战江 男 涧西区东方二小
324 王辉 女 洛阳市涧西区实验小学
325 段慧娟 女 洛阳市第四十八中学
326 姚春玲 女 洛阳市第五十六中
327 李宇辉 女 洛阳市东方第二中学
328 李跃辉 男 洛阳市东方第二中学
329 谢军丽 女 洛阳市东方第二中学
330 史现超 男 洛阳市东升第二中学
331 谢艳玲 女 洛阳市东升第二中学
332 李艳平 女 洛阳市东升第二中学
333 史瑞峰 男 洛阳市东升第三中学
334 林渊 男 洛阳市第二十三中学
335 方东慧 女 洛阳市河洛中学
336 张小妞 女 洛阳市第四十九中学
337 苏江浩 男 洛阳市第五中学
338 王莉兵 女 洛阳市西工区第三实验小学
339 杜意如 女 洛阳市西工区凯旋路小学
340 谢双双 女 洛阳市西工区芳林路小学
341 李荣辉 女 洛阳市西工区王城小学
342 刘凌雪 女 洛阳市西工区黎明小学
343 冯佳佳 女 洛阳市西工区春晴小学
344 杨晶晶 女 洛阳市西工区外国语小学
345 渠源 男 洛阳市西工区白马小学
346 王会莹 女 洛阳市西工区西下池小学
347 李华 女 洛阳市西工区东下池小学
348 蔡艳霞 女 洛阳市西工区上阳小学
349 海霞 女 洛阳市西工区大路口小学
350 党洁 女 洛阳市第十六中学
351 郝小强 男 洛阳市第二十六中学
352 李建伟 男 洛阳市第五十八中学
353 马燕茹 女 洛阳市直机关第一幼儿园
354 史雪雁 女 洛阳市直机关第二幼儿园
355 李红玉 女 洛阳市老城区古香小学
356 任耀昌 男 洛阳市老城区古香小学
357 申绿化 女 洛阳市老城区第二小学
358 李玉凤 女 洛阳市老城区实验小学
359 韩淑冰 女 洛阳市老城区坛角小学
360 张杰 女 洛阳市老城区道北路小学
361 江苏平 女 洛阳市老城区教体局教研室
362 易强 男 洛阳市第六中学
363 韦英豪 男 洛阳市第六中学
364 李会茹 女 洛阳市第十八中学
365 任燕燕 女 洛阳市瀍河回族区东新安街小学
366 陶海霞 女 洛阳市瀍河回族区东关回民小学
367 董晓丹 女 洛阳市实验小学恒大分校
368 周丽女 洛阳市瀍河回族区机车小学
369 李卫柯 女 洛阳市瀍河回族区第二实验小学
370 赵利娟 女 洛阳市瀍河回族区机车小学
371 李国洁 女 洛阳市瀍河回族区第一实验小学
372 马燕 女 洛阳市瀍河回族区外语实验小学
373 王静 女 洛阳市瀍河回族区新建小学
374 陈晶晶 女 洛阳市第二十四中学
375 赵洁 女 洛阳市第三十六中学
376 杨梅 女 洛阳市第十一中学
377 莫曙光 女 洛阳市第五十二中学
378 翟倩 女 洛阳市第四中学
379 张淑珍 女 吉利区河阳小学
380 张彩霞 女 吉利区教体局教学教研室
381 崔水娜 女 吉利区实验中学
382 许海燕 女 吉利区第一小学
383 于晓静 女 吉利区第一初级中学
384 张丽霞 女 吉利区坡底小学
385 王风娟 女 吉利区阳光小学
386 陈丽茹 女 洛龙区第二初级中学
387 邵俊丽 女 洛龙区第一实验学校
388 刘彩霞 女 洛龙区第二实验学校
389 王小亭 女 洛龙区第五实验学校
390 张卫国 男 洛龙区第六实验学校
391 鞠飞飞 男 洛龙区第七实验学校
392 牛现红 男 洛龙区第二实验小学
393 杨淋淋 女 洛龙区第三实验小学
394 陈巧萍 女 洛龙区安乐逸夫小学
395 刘巧兰 女 洛龙区第五小学
396 王会玲 女 洛龙区第六小学
397 卢会芳 女 洛龙区第九小学
398 张伟鲜 女 洛龙区关圣街小学
399 王红云 女 洛龙区李楼太平明德小学
400 马君莉 女 洛龙区第十六小学
401 姚敏 女 洛龙区第一初级中学
402 罗灵娟 女 洛龙区古城中学
403 霍莹莹 女 洛阳市第四十七中学
404 王树毅 男 洛阳市第五十四中学
405 田利刚 男 洛龙区第一实验小学
406 王勇 男 洛阳市第四十一中学
407 李菲 女 洛龙区教育体育局教学研究室
408 肖嫩晓 女 洛龙区第一实验小学
409 刘瑞杰 男 北京第二实验小学洛阳分校
410 雷明 男 北京第二实验小学洛阳分校
411 宋春雨 女 洛龙区广利街小学
412 赵利鸽 女 洛龙区行知小学
413 张志超 男 洛龙区张衡街小学
414 李皎琰 男 洛龙区开元小学
415 李姣凡 女 洛龙区成人教育中心学校
416 李晓菊 女 洛阳高新区实验中学
417 赵莲芝 女 洛阳高新区实验中学
418 安晓燕 女 洛阳高新区第二实验学校
419 李慧丽 女 洛阳高新区三山小学
420 符晨霞女 洛阳高新区土桥沟小学
421 董仙桃 女 洛阳高新区泰和小学
422 李白群 女 洛阳高新区第二初级中学
423 任艳利 女 洛阳伊滨区李村镇下庄小学
424 刘洁 女 洛阳伊滨区李村镇第一初级中学
425 张莹莹 女 洛阳伊滨区庞村镇窑沟小学
426 高迎迎女 洛阳伊滨区寇店镇实验小学
427 智璀 女 洛阳伊滨区第二实验小学
428 李静 女 洛阳伊滨区正泰小学
429 智俊娟 女 洛阳伊滨区枫叶路小学
430 石亚真 女 洛阳伊滨区诸葛镇杨沟小学
431 李丹丹 女 洛阳伊滨区福民巷小学
432 马海霞 女 洛阳伊滨区诸葛镇第一初级中学
433 王付玲 女 洛阳伊滨区庞村镇第三初级中学
434 魏红娟 女 洛阳伊滨区佃庄镇第一初级中学
435 陈丛丽 女 洛阳伊滨区实验中学
436 刘晓鹏 女 洛阳伊滨区佃庄镇实验小学
437 耿卫萍 女 洛阳伊滨区寇店镇第一初级中学
438 梁峰 女 洛阳市龙门第二实验学校
439 毛华丽 女 洛阳市龙门第二小学
440 胡彦芳 女 洛阳市龙门第三小学
441 郭立苗 女 洛阳市第二外国语学校
442 冯亚飞 女 洛阳地矿双语学校
443 马彦芳 女 洛阳科技中专
444 白洁 女 洛阳华洋国际学校
445 李娟 女 洛阳市第一高级中学
446 徐婷 女 洛阳市第一高级中学
447 高启 男 洛阳市第一高级中学
448 宋甜甜 女 洛阳市第一高级中学
449 陈澎湃 女 洛阳市第一中学
450 史晓伟 女 洛阳市第二中学
451 李永洛 男 洛阳市第三中学
452 张琨阳 女 洛阳市第三中学
453 张燕燕 女 洛阳市第三中学
454 张艳萍 女 洛阳市第八中学
455 李娟 女 洛阳市第八中学
456 李书蕾 女 洛阳市第八中学
457 韩明月 女 洛阳市第九中学
458 贺晓飞 女 洛阳市第十二中学
459 王丹 女 洛阳外国语学校
460 赵慧连 女 洛阳外国语学校
461 杜佩娟 女 洛阳市第十五中学
462 吕萌萌 女 洛阳市第十九中学
463 贾继红 男 洛阳师范学院附属中学
464 万金龙 男 洛阳市实验中学
465 韩芬艳 女 洛阳市实验中学
466 安广娟 女 洛阳市第二实验中学
467 张巧炜 女 洛阳市第四十三中学
468 王景 男 洛阳市第四十六中学
469 范榕 女 洛阳市第五十五中学
470 徐海滨 男 洛阳市第五十九中学
471 魏灿帅 女 洛阳理工学院附属中学
472 黄艳艳 女 洛阳理工学院附属中学
473 娄乐乐 男 洛阳理工学院附属中学
474 张淑涵 女 河南科技大学附属高级中学
475 聂红丽 女 河南科技大学附属高级中学
476 黄听松 男 河南科技大学附属高级中学
477 白蕊 女 洛阳市实验小学
478 申俊格 女 洛阳市第一职业中等专业学校
479 随怡 女 洛阳旅游学校
480 孟丹 女 洛阳市第一职业高中
481 王云莲 女 洛阳市第四职业高中
482 马丹 女 洛阳市实验幼儿园
483 张跃伟 男 洛阳市第四十中学
484 张云曦 女 洛阳市回民中学
485 唐群辉 女 洛阳幼儿师范学校
486 刘晓利 女 洛阳市教师进修学校
487 陈侠 女 洛阳市教育局体艺卫站
488 马莲花 女 洛阳市教育局中小学教研室
489 陈凯 女 洛阳市特殊教育中心学校
490 王岩岩 女 洛阳市第十四中学