外地人如何在洛参加医疗保险？只需要这样做

“请问外地人该如何在洛阳市参加医疗保险？”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”栏目求助，希望了解异地人员在洛参保的具体方法。

就此，洛阳市医疗保障局回复：非我市户籍人员参保持身份证、我市长期居住证，到所在地的区社保中心办理参保登记手续。而后可通过洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，或通过税务办税服务厅自助终端、网上税务局APP、国家税务总局河南省税务局网站网上申报(http://henan.chinatax.gov.cn)、“河南税务”公众号等方式缴费。

目前，2021年度洛阳城乡居民基本医疗保险参保缴费工作已启动。缴费截止时间为2020年12月31日，待遇享受时间为2021年1月1日至2021年12月31日。(记者郭瑛)