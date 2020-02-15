洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

开封市副市长黄玉国：深入交流互鉴 共谱古都新篇（古都论坛专家访谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-19 14:39
黄玉国在世界古都论坛会场

　　“古都作为文明承载者，地位重要而独特。加强古都研究保护是我们共同的历史课题和责任。”19日上午，应邀来洛阳参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的开封市副市长黄玉国接受洛报融媒记者专访时表示，世界古都论坛为大家提供了交流互鉴的机会和平台，是古都保护中的一件盛事，将广泛听取专家意见，更好推动文化遗产保护利用工作。

　　黄玉国在洛阳工作多年，对洛阳文物保护工作非常熟悉。他说，作为我国著名古都，洛阳近年坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快有效保护与合理利用融合发展，建成开放了二里头夏都遗址博物馆、应天门、九洲池、洛邑古城等一批文化地标，彰显了“古今辉映、诗和远方”的文旅魅力，成为守护文化遗产、传承中华文化、坚定文化自信的典范，受到了海内外热烈关注和积极评价。由此，也深刻说明，高水平做好文物的成果转化、宣传展示，有助于壮大文化软实力、提升影响号召力，从而推动经济社会高质量发展。

　　“同样作为我国八大古都之一的开封，始终坚持不懈地做好文化传承发展大文章，推动实施了一系列重要工作、重大项目。”作为主抓开封城建、文旅工作的副市长，黄玉国表示，近年，开封深入贯彻习近平总书记关于古城和历史文化遗产保护重要论述，认真落实省委省改府关于宋都古城保护修缮相关要求，编制完成了宋都古城风貌保护等近10个专题规划，划定了四厢二十坊的古城格局，实施了城墙贯通、中轴线提升、历史街区修复、古城水系连通等重点工程，推进文旅融合发展，弘扬黄河文化、宋文化，使古都开封重焕新彩。

　　黄玉国表示，开封将借世界古都论坛之机，认真借鉴洛阳和其他城市的好经验、好做法，学习古都保护新理念，不断推进工作创新，把文物文旅资源优势充分转化为古都高质量发展优势，让“古老的文明”讲好“崭新的故事”。(洛报融媒记者 孙自豪/文 李冰/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市科技馆新馆项目建设启动
  • 偃师男子硬笔楷书如印刷体 在家办书法...
  • 洛阳5个县（市）入围全省县域工业30强
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 洛阳市教育局评选出490名学术技术带头...
  • 中信重工：“大国重器” 洛阳研制
  • 三大石窟联展 一次跨越千年
  • 本次人口普查将采取五大举措 保证普查...
  • 洛河岸边 秋色醉人
  • 隋唐城遗址植物园：“网红”树邀您赏红叶
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月16日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    “丝路华光——敦煌、...
    中信重工：“大国重器...
    萌萌哒！一天吃八顿，...
    花果山上赏红叶
    精彩热帖

    秋染靳家岭

    棕背伯劳

    蝶恋花

    隋唐植物园拍人像
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605