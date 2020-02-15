开封市副市长黄玉国：深入交流互鉴 共谱古都新篇（古都论坛专家访谈）

“古都作为文明承载者，地位重要而独特。加强古都研究保护是我们共同的历史课题和责任。”19日上午，应邀来洛阳参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的开封市副市长黄玉国接受洛报融媒记者专访时表示，世界古都论坛为大家提供了交流互鉴的机会和平台，是古都保护中的一件盛事，将广泛听取专家意见，更好推动文化遗产保护利用工作。

黄玉国在世界古都论坛会场

“古都作为文明承载者，地位重要而独特。加强古都研究保护是我们共同的历史课题和责任。”19日上午，应邀来洛阳参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的开封市副市长黄玉国接受洛报融媒记者专访时表示，世界古都论坛为大家提供了交流互鉴的机会和平台，是古都保护中的一件盛事，将广泛听取专家意见，更好推动文化遗产保护利用工作。

黄玉国在洛阳工作多年，对洛阳文物保护工作非常熟悉。他说，作为我国著名古都，洛阳近年坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快有效保护与合理利用融合发展，建成开放了二里头夏都遗址博物馆、应天门、九洲池、洛邑古城等一批文化地标，彰显了“古今辉映、诗和远方”的文旅魅力，成为守护文化遗产、传承中华文化、坚定文化自信的典范，受到了海内外热烈关注和积极评价。由此，也深刻说明，高水平做好文物的成果转化、宣传展示，有助于壮大文化软实力、提升影响号召力，从而推动经济社会高质量发展。

“同样作为我国八大古都之一的开封，始终坚持不懈地做好文化传承发展大文章，推动实施了一系列重要工作、重大项目。”作为主抓开封城建、文旅工作的副市长，黄玉国表示，近年，开封深入贯彻习近平总书记关于古城和历史文化遗产保护重要论述，认真落实省委省改府关于宋都古城保护修缮相关要求，编制完成了宋都古城风貌保护等近10个专题规划，划定了四厢二十坊的古城格局，实施了城墙贯通、中轴线提升、历史街区修复、古城水系连通等重点工程，推进文旅融合发展，弘扬黄河文化、宋文化，使古都开封重焕新彩。

黄玉国表示，开封将借世界古都论坛之机，认真借鉴洛阳和其他城市的好经验、好做法，学习古都保护新理念，不断推进工作创新，把文物文旅资源优势充分转化为古都高质量发展优势，让“古老的文明”讲好“崭新的故事”。(洛报融媒记者 孙自豪/文 李冰/图)