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洛阳援疆工作队向伊州区维吾尔族群众捐赠多功能智慧通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-19 11:59
 
 

　　10月18日，在我国第七个国家扶贫日的第二天，洛阳援疆工作队来到哈密市伊州区天山乡捐赠100台多功能智慧通，并现场为第一批23户维吾尔族建档立卡脱贫户发放了多功能智慧通。这是一款集汉维翻译、致富科普、政策宣讲、法律法规、汉语学习、电话机和收音机等为一体的多功能电子文化产品。

　　洛阳援疆工作队来到刚刚领到多功能智慧通的维吾尔族群众奥伊娜西古丽家里，详细为她讲解了多功能智慧通的功能及使用办法，现场为她宣讲了第三次中央新疆工作座谈会精神。奥伊娜西古丽高兴地说，谢谢洛阳朋友捐赠的多功能智慧通，它就是全家人学习、生活和奔小康的好帮手。有了这个好帮手，就能了解到更多党的好政策、学到更多更强的致富技能，以后家里日子也会越过越好。奥伊娜西古丽与村里的大多数村民一样，家里种植有小麦、土豆等农作物，在村里的棚圈养有正在育肥的牛和羊。目前，这个村的移动宽带已实现全覆盖。 这次活动为少数民族群众捐赠价值近40万元的电子文化产品，将极大地丰富群众的文化生活，方便群众的生产经营，也是洛阳援疆工作队积极宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神的一次具体行动。(胡鹏 刘强)

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[ 责任编辑：席倩倩]
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