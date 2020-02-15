全市各定点帮扶单位组织开展扶贫日活动

国家扶贫日前后，全市各定点帮扶单位也行动起来，组织开展了形式多样的慰问帮扶活动，宣讲脱贫政策，组织义诊活动，参与支教助学，采购扶贫产品，鼓励大家撸起袖子加油干，脱贫致富奔小康。

国家扶贫日前后，全市各定点帮扶单位也行动起来，组织开展了形式多样的慰问帮扶活动，宣讲脱贫政策，组织义诊活动，参与支教助学，采购扶贫产品，鼓励大家撸起袖子加油干，脱贫致富奔小康。 国家扶贫日前后，全市各定点帮扶单位也行动起来，组织开展了形式多样的慰问帮扶活动，宣讲脱贫政策，组织义诊活动，参与支教助学，采购扶贫产品，鼓励大家撸起袖子加油干，脱贫致富奔小康。 市委军民融合办组织党员干部来到宜阳县莲庄镇四岭村，和村“两委”党员干部共同学习《中国共产党农村基层组织工作条例》；走访分包贫困户，帮助解决生活困难，购买贫困户花生200多斤；协调联勤保障部队第989医院开展义诊活动，受到群众广泛好评。 市委统战部机关党员干部深入洛宁县东宋镇郭村村开展帮扶活动，捐款3万元助学金，协助销售苹果1000余斤；协调民主党派开展送医、送法律进基层活动。 连日来，市公路事业发展中心、市妇幼保健院、市中心医院、中铝洛铜、洛阳热力有限公司、工商银行洛阳分行、洛阳广播电视大学等单位也结合实际、发挥优势，分赴定点帮扶村开展帮扶活动，以实际行动助力脱贫攻坚。（记者 白云飞）