宜阳县举办2020年国家扶贫日暨消费扶贫展销活动

17日，宜阳县举办了2020年国家扶贫日暨消费扶贫展销活动，精心策划了脱贫攻坚成果展、脱贫攻坚政策宣传展、现场展销、直播带货等活动。

17日，宜阳县举办了2020年国家扶贫日暨消费扶贫展销活动，精心策划了脱贫攻坚成果展、脱贫攻坚政策宣传展、现场展销、直播带货等活动。

在宜阳脱贫攻坚成果展上，一张张灿烂的笑脸、一幅幅美丽的画面，定格下脱贫攻坚的精彩瞬间，展现了精准扶贫给贫困地区和贫困群众带来的巨大变化。在宜阳消费扶贫展销活动中，三乡大蒜、上观蜜桃、花果山杂粮、柳泉粉条、高村黑杂粮等特色产品琳琅满目。驻村干部和企业代表还现场进行直播带货，线上线下销售火爆。

当日，栾川县开展了扶贫政策宣传、贫困人口就业培训咨询等活动。汝阳县举办了扶贫日电商扶贫表彰活动，向当地涌现出的优秀电商扶贫企业、合作社代表等颁奖。新安县也举行了消费扶贫展销会，鼓励群众“以买代捐”，为扶贫助力。（记者 白云飞 文/图）