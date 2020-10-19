3个一比一复制的莫高窟洞窟、7尊高3米多的3D打印彩绘云冈石窟立佛、6件流失海外后回归的龙门石窟珍贵文物……昨日上午，在洛阳博物馆举行的“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”上，来自敦煌莫高窟、云冈石窟和龙门石窟的精美文物和展品，一经展出便吸引了众多游客。该展览是新中国成立以来三大石窟首次举办的大型艺术联展。

三大石窟联展开幕

3个一比一复制的莫高窟洞窟、7尊高3米多的3D打印彩绘云冈石窟立佛、6件流失海外后回归的龙门石窟珍贵文物……昨日上午，在洛阳博物馆举行的“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”上，来自敦煌莫高窟、云冈石窟和龙门石窟的精美文物和展品，一经展出便吸引了众多游客。该展览是新中国成立以来三大石窟首次举办的大型艺术联展。

文物档案

名称：禅定佛

年代：北魏时期

高度：0.92米

位置：莫高窟第259窟

简介：作为敦煌莫高窟彩塑的代表作品之一，禅定佛脸面浑圆，耳大垂肩，神情端庄。佛像嘴角微翘，双唇弯如半月形，其微笑被称为“东方蒙娜丽莎”的微笑。本次展览展出的是复制作品。

莫高窟：走进3个复制洞窟，身临其境感受震撼

来到洛阳博物馆二楼，在看完该展览的相关介绍后，第一个看到的是敦煌展厅，首先映入眼帘的是一尊近1米高的禅定佛。

敦煌展厅

敦煌研究院工作人员介绍，这尊佛像出自莫高窟第259窟，是北魏时期的禅定佛，其微笑被称为“东方蒙娜丽莎”的微笑。作为敦煌莫高窟彩塑的代表作品之一，禅定佛脸面浑圆，耳大垂肩，挺胸收腹，神情端庄，结跏趺坐在长方形须弥座上，双手在腹前重叠结禅定印。特别是佛像弯眉下微睁下视的双眼，嘴角微翘和深深陷进的两个小窝，弯如半月形的双唇，给人一种发自心灵深处微笑的感觉。

在佛像后面的展板上，还有一些细节值得关注。指着下方荆棘状的植物，工作人员介绍这是大漠中常见的骆驼刺，大漠中漫天的黄沙虽然单调，可莫高窟每个洞窟内部都是五彩斑斓的世界，包罗万象，是人类共同的艺术宝库。

步入敦煌展厅，绚烂的壁画上有历朝历代的建筑家居、服饰美妆、婚嫁丧葬、交通工具、商队酒肆、竞技体育、动物植物等。为了更好地让大家感受壁画里的场景，敦煌研究院根据壁画里出现的佛塔，复原出不同时期、不同风格的佛塔进行展览。

敦煌研究院为了此次联展，还一比一复原了莫高窟3个经典洞窟，既有莫高窟最早的洞窟，即建于北凉的第275窟，又有遍布彩绘的第285窟，还有莫高窟营造晚期元代最重要的代表窟第3窟。数字技术让大家可以近距离感受到敦煌文化带来的震撼。

敦煌研究院艺术部部长娄婕是本次敦煌展览部分的策展人。她介绍，敦煌展厅的展览分为序言、丝路漫行、庄严佛宫、世间万象、壁上丹青、万众一心等6个单元，敦煌研究院为本次展览提供了近200件(套)展品，包括文物8件、复制洞窟3个、复制彩塑5件、精美壁画临摹品等。