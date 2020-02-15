古都论坛助力洛阳牵手世界——访中国古都学会副会长张民服

“世界古都论坛在洛连续举办，对洛阳打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城具有积极推动意义。”昨日下午，来洛参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的中国古都学会副会长张民服说，世界古都论坛的举办，将助力洛阳牵手世界。

“世界古都论坛在洛连续举办，对洛阳打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城具有积极推动意义。”昨日下午，来洛参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的中国古都学会副会长张民服说，世界古都论坛的举办，将助力洛阳牵手世界。

张民服说，洛阳有着悠久的历史和灿烂的文化，是国务院首批公布的历史文化名城，以洛阳为中心的河洛地区是华夏文明的重要发祥地，这是洛阳连续三年举办世界古都论坛的独特优势。世界古都论坛的举办，让世界各地的人们更加全面地了解了洛阳的历史文化，增强了洛阳的吸引力，使其逐渐成为国际人文交往的重要地点。与此同时，洛阳始终坚持改革开放，在转型发展高质量发展方面走在了全省前列。洛阳综合实力的不断增强，为打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城奠定了坚实的基础，提供了可靠的保障。

“作为十三朝古都，洛阳在旅游方面一直有着很强的吸引力。”张民服说，近年，洛阳经济社会健康快速发展，文化旅游业发展亦日新月异，吸引了许多国内外游客前来观光旅游。他说，洛阳很好地利用了世界古都论坛等平台，以多种形式宣传和推介文化旅游业发展成果，取得了扎实成效，让古都洛阳在全世界的知名度越来越高，使其成为名副其实的国际文化旅游名城。

张民服还表示，中国古都学会将为世界古都论坛影响力的持续提升作出不懈努力，紧抓洛阳打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城的大好机遇，广泛利用5G、云媒体等新技术，在论坛举办形式和学术内涵上下功夫，持续推动文化传播与交流，推进文化遗产保护事业健康发展，为促进世界古都城市交流互鉴、融合发展提供“古都智慧”。(记者 李三旺 文/图)