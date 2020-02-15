进入“十三五”以来，洛阳实施农村危房改造31664户

16日，全省农村危房改造动态管理工作现场会在洛召开，我市农村危房改造常态化管理做法将进行推广。

16日，全省农村危房改造动态管理工作现场会在洛召开，我市农村危房改造常态化管理做法将进行推广。

进入“十三五”以来，我市实施以“四个一批”为主要内容的危房清零行动，通过对符合危改政策的改造一批，对处于B级和C级危房之间的房屋修缮一批，对农村一户多宅、多年无人居住、公职人员老家的危房拆除一批，对达不到危房标准又无人居住的房屋挂牌标识封存一批，全市累计实施农村危房改造31664户，实现了农村4类重点对象危房动态清零。

对旧房拆除后的空地，我市采取整合、美化等措施，建设停车场、文化广场、菜园、果园、游园，美化农村环境，方便群众生活。在危房改造集中安置示范点建设方面，均要求新建改建社区服务中心、文化广场、卫生室、学校等设施，并配套建设扶贫车间，确保群众住的稳、生活好、能致富。为进一步拓宽增收渠道，我市针对具有保护、开发价值的危旧房屋，由县级资金进行修缮，融入具有豫西风貌特色的元素，打造特色村落，发展民俗旅游和沟域经济，带动群众增收致富。

市住建局相关负责人表示，今年6月，我市对贫困户住房情况进行逐户核查，困难群众住房情况鉴定率、符合政策实施改造率、建新拆旧率均实现100%。

与会人员先后到嵩县黄庄乡三合村、饭坡镇沙坡村进行观摩。省住建厅副厅长李新怀参加会议。（记者 李东慧 通讯员 任宏恩）