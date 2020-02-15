洛阳市科技馆新馆项目建设启动

17日，洛阳市科技馆新馆项目建设启动动员会举行。

17日，洛阳市科技馆新馆项目建设启动动员会举行。

洛阳市科技馆新馆项目位于伊滨区科技大道以南、中信路以北、玉溪东街以西、玉溪西街以东，处于城市未来轴线“科技谷”板块核心位置。该项目占地约162亩，整体建筑构思理念为“天地之间”，以周代发明的“瓦”为原型，建筑外形方弧结合，既具有浓厚的传统文化神韵，又体现出强烈的时代感和科技感。洛阳市科技馆新馆将着力打造成为具有国际视野、国内一流水平，充分体现洛阳特色的集科技、教育、文旅、商务等功能于一体的大型城市科技文化综合体。该项目计划于2021年11月完成主体施工，2022年6月完成布展并对外试运营。

副市长胡加彬等参加相关活动。（记者 戚帅华 通讯员 李席瑶）