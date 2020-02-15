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洛阳5个县（市）入围全省县域工业30强
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-19 08:13

　　昨日，记者从市工信局获悉，近日省工信厅联合中国信息通信研究院通过《河南省县域工业发展报告(2020)》(下称《报告》)，共同发布全省县域工业30强名单，其中我市5个县(市)上榜，入选数量居全省第二位。

　　县域是全省工业发展的核心力量，对县域工业竞争力开展评价，有利于找准典型示范、挖掘先进经验，是实现制造业高质量发展的重要抓手。此次《报告》构建了包含综合、创新、协调、绿色、开放、共享6个一级指标的评价体系，最终评出的2020年河南省县域工业30强县(市)分布于13个市，其中郑州排名第一，有6个县(市)入选，我市有新安县、偃师市、孟津县、伊川县、栾川县5个县(市)入围榜单，与焦作并列第二。

　　《报告》指出，县域为全省贡献了2/3的经济总量和超七成的工业规模，当前县域是河南经济发展的主力，工业是县域经济的核心力量。此次入选的30强县(市)，代表了全省县域工业在创新、协调、绿色、开放、共享方面的最先进水平，其创新活动、产业转型、企业培育、对外开放、绿色发展等对多数县(市)具有较好的借鉴意义。

　　根据《报告》，在规模以上工业增加值增速方面，栾川县、新安县、孟津县、伊川县、偃师市等保持两位数增长，在县域工业30强县(市)2019年工业增加值增速排名中占据前5名。

　　作为对外开放合作生力军，2019年全省实际使用外资超过1亿美元的县(市)达到15个，其中伊川县、孟津县在外资使用量上分列全省第二、第三名。

　　在绿色化改造方面，偃师市、栾川县因万元工业增加值能耗降低超过20%，分列全省万元工业增加值能耗降低率第二、第三名。

　　工业强则县域强。近年，我市围绕打造全国重要的先进制造业基地，把制造业高质量发展作为主攻方向，重点打造了新安铝钛新材料、伊川铝精深加工、偃师装备制造、孟津高端石化等优势产业，以及汝阳装配式建筑、嵩县生物医药、栾川钨钼新材料等特色产业。下一步，我市将继续筑牢产业支撑，加快县域经济转型发展。(记者 陈曦 通讯员 刘飞)
[ 责任编辑：席倩倩]
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