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2020年度洛阳市星创天地备案工作启动 符合条件的单位可及时申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-19 08:17

　　昨日，记者从市科技局获悉，2020年度洛阳市星创天地备案工作已启动，符合条件的单位可及时申报。

　　星创天地是适应农业农村创新创业需求的众创空间，是新型农业创新创业“一站式”开放性综合服务平台。申报市级星创天地的单位，应符合以下条件：实施主体应是在洛阳市(含洛阳市所辖县、市、区)注册经营的农业科技园区、工程技术研究中心、涉农高校科研院所、农业科技型企业、农民专业合作社等单位；立足地方农业产业和区域特色产业，有明确的技术服务单位；拥有3名以上创业导师，固定场所建筑面积在100平方米以上，已吸引进驻的创客、创业团队或初创企业不少于3个等。

　　根据相关办法，我市将对成功备案的市级星创天地给予奖励。有意申报的单位可于10月23日前将申报材料报送市科技局，咨询电话：63312414。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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