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偃师男子硬笔楷书如印刷体 在家办书法作品展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-19 08:19

蔡宗侠(中)在教孩子们书法知识

　　近日，偃师的一位农民在自己家办起书法作品展。他叫蔡宗侠，坚持练字近60年，写得一手如印刷体般的硬笔楷书。

　　14日上午，偃师市伊洛路南边一个临街农家小院里传出阵阵笑声，这里是蔡宗侠的家。走进小院，一股翰墨清香袭来，书桌上文房四宝齐全。屋内墙上挂着一幅幅端正俊秀、独具神韵的书法作品，这些都是蔡宗侠写的。

蔡宗侠

　　今年67岁的蔡宗侠说，他从前并不爱好书法，甚至连写字都耐不住性子，在上学期间，他经常被同学调侃字写得丑。“我也说不清啥时候喜欢上了写字，但离开学校后从没停止过读书写字。”他说。

　　初中肄业后，蔡宗侠回家捡起了锄头，但始终没放下笔。“在那个年代，会写字的人是香饽饽，左邻右舍婚丧嫁娶都让我给他们写对联。”蔡宗侠说，后来他被村民们选举为村会计，“会计天天跟纸笔打交道，那段时间我的字有了很大提升”。

(左列是印刷体，右列是手写体)

　　练好字的第一步是临帖，蔡宗侠至今保存着60多年前出版的字帖。习字多年，他感到自己的心境也随着对书法的钻研而改变了。“年轻的时候，追求的是字的魄力和气势，现在写出的作品，更多的是流露神韵。”蔡宗侠说。

　　今年年初，蔡宗侠在家人的支持下，找人装裱了一些行书、楷书作品及用小楷抄写的国学名著、党章、宪法等作品，并腾出4间房用来展示。他还准备了大量笔墨纸砚供书法爱好者使用，希望通过自己的努力和坚持影响更多年轻人去接触笔墨纸砚，寻根传统文化。

　　“我是写硬笔书法出身的，但在蔡宗侠面前感到汗颜。他坚持书写这么多大篇幅的硬笔楷书作品，这样的人在偃师书法圈儿内很难找到第二个。”偃师市硬笔书法家协会常务副会长席劲罡说，今后，偃师硬笔书协将把蔡宗侠家作为硬笔书法研学基地，组织更多硬笔书法爱好者到这里学习交流。（记者 郭学锋 通讯员 王雷 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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