洛阳今天晴天间多云 气温9℃至20℃

今天晴天间多云，偏南风2级到3级，气温9℃至20℃。

当在双休日遇上好天气时，必然是加倍的快乐。

刚刚过去的两天，金秋送爽碧云天，我市各大公园人气爆棚，不少市民选择走出家门，享受久违的阳光。

河南省气象台预计，本周秋高气爽的天气格局依旧，全省晴多雨少。20日，弱降水仅在西部、东南部现身，以零星小雨为主。受冷空气影响，21日，全省风力5级左右，阵风7级到8级，预计22日最低气温较前期下降4℃到6℃。昼夜温差加大，早晚气温偏低，早出晚归的朋友要及时添衣，以防感冒。

截至昨日16时，我市最高气温出现在偃师、宜阳，为21.7℃；最低气温出现在栾川，为4.9℃。市气象台根据气象资料分析，本周我市多受高空西北气流控制，多晴好天气；凌晨最低气温较低，西部高海拔山区可能出现初霜冻。预计今天晴天间多云，偏南风2级到3级，气温9℃至20℃。明天多云，西南山区有小雨或零星小雨，偏南风3级左右，气温10℃到19℃。

10月21日至25日天气情况：

21日(周三)：晴天间多云，气温11℃到19℃。

22日(周四)：晴天间多云，气温7℃到20℃。

23日(周五)：晴天间多云，气温6℃到18℃。

24日(周六)：晴天到多云，气温6℃到18℃。

25日(周日)：多云间晴天，气温8℃到19℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）