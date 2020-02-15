洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天晴天间多云 气温9℃至20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-19 08:10

　　当在双休日遇上好天气时，必然是加倍的快乐。

　　刚刚过去的两天，金秋送爽碧云天，我市各大公园人气爆棚，不少市民选择走出家门，享受久违的阳光。

　　河南省气象台预计，本周秋高气爽的天气格局依旧，全省晴多雨少。20日，弱降水仅在西部、东南部现身，以零星小雨为主。受冷空气影响，21日，全省风力5级左右，阵风7级到8级，预计22日最低气温较前期下降4℃到6℃。昼夜温差加大，早晚气温偏低，早出晚归的朋友要及时添衣，以防感冒。

　　截至昨日16时，我市最高气温出现在偃师、宜阳，为21.7℃；最低气温出现在栾川，为4.9℃。市气象台根据气象资料分析，本周我市多受高空西北气流控制，多晴好天气；凌晨最低气温较低，西部高海拔山区可能出现初霜冻。预计今天晴天间多云，偏南风2级到3级，气温9℃至20℃。明天多云，西南山区有小雨或零星小雨，偏南风3级左右，气温10℃到19℃。

　　10月21日至25日天气情况：

　　21日(周三)：晴天间多云，气温11℃到19℃。

　　22日(周四)：晴天间多云，气温7℃到20℃。

　　23日(周五)：晴天间多云，气温6℃到18℃。

　　24日(周六)：晴天到多云，气温6℃到18℃。

　　25日(周日)：多云间晴天，气温8℃到19℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市科技馆新馆项目建设启动
  • 偃师男子硬笔楷书如印刷体 在家办书法...
  • 洛阳5个县（市）入围全省县域工业30强
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 洛阳市教育局评选出490名学术技术带头...
  • 中信重工：“大国重器” 洛阳研制
  • 三大石窟联展 一次跨越千年
  • 本次人口普查将采取五大举措 保证普查...
  • 洛河岸边 秋色醉人
  • 隋唐城遗址植物园：“网红”树邀您赏红叶
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月16日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    “丝路华光——敦煌、...
    中信重工：“大国重器...
    萌萌哒！一天吃八顿，...
    花果山上赏红叶
    精彩热帖

    秋染靳家岭

    棕背伯劳

    蝶恋花

    隋唐植物园拍人像
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605