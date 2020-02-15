关于古都文化遗产保护，中国古都学会秘书长肖爱玲这样说……

“古都作为历史的浓缩和古代文明演进的见证，在传承文化传统、维系文化认同、保护文化多元、助力遗产保护等方面发挥着重要的作用。”今日下午，前来洛阳参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的中国古都学会秘书长肖爱玲说。

“古都作为历史的浓缩和古代文明演进的见证，在传承文化传统、维系文化认同、保护文化多元、助力遗产保护等方面发挥着重要的作用。”今日下午，前来洛阳参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的中国古都学会秘书长肖爱玲说。

肖爱玲说，在洛阳举办世界古都论坛，为国内外相关领域专家、学者搭建了对话交流的平台，开启了古都文化遗产保护利用国际合作的新局面。她对洛阳近年在促进古都文化遗产保护与传承、文明交流互鉴等方面做的大量工作给予肯定。

她认为，各地在古都文化遗产保护与传承过程中普遍面临一些棘手问题：一方面，大规模持续性的城市开发与古都文化遗产保护之间存在矛盾；另一方面，一些城市在发展过程中存在“千城一面”问题，忽视了古都名城文化的多元性。

“古都文化遗产的保护与现代城市可持续发展之间的关系，归根结底是保护与发展的问题。”肖爱玲强调，要在保护中发展、在发展中保护，使古都发展更好地融入现代生活，焕发新的生机。

她建议，各地在未来发展过程中可在以下方面发力：依法落实责任，使古都文化遗产得到科学保护和合理利用，让文化遗产保护传承与当地文旅融合发展深度结合；树立大历史观，在城市规划建设层面更加突出文脉传承，让城市发展同古都文化遗产保护、自然生态永续利用等交相辉映；促进成果惠民，最大限度地实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益，让大家充分享受古都文化遗产保护成果并积极参与其中。

肖爱玲表示，洛阳是大运河的起点，要将古都文化同大运河文化紧密结合起来，努力讲好城市故事，让每条街巷都变成展示城市悠久历史和灿烂文化的“展厅”，真正让古都文化遗产“活起来”。(洛报融媒记者 王子君 文/图)