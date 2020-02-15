“一带一路”（洛阳）国际农业合作博览会圆满闭幕

今天，为期3天的首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会圆满落幕，在农业对外交流、商贸合作、品牌推介等方面取得丰硕成果，得到国内外参会嘉宾和社会各界高度评价。

今天，为期3天的首届“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会圆满落幕，在农业对外交流、商贸合作、品牌推介等方面取得丰硕成果，得到国内外参会嘉宾和社会各界高度评价。首届博览会的成功举办，对于推动这一国际化农业开放合作平台落户洛阳并长期举办将起到重要作用。

当日下午召开的成果发布会公布数据显示：博览会共接待游客2.6万人次，现场销售额2100万元；合作签约涉农项目33个，合同总金额136.7亿元，涉及特色产品销售、文农旅融合、农产品加工等领域。同时，经博览会组委会认真评选，“洛阳源耕”富硒小米等15种产品获评“金奖产品”，并有25种产品获评“优质奖产品”。

成果发布会上，博览会组委会通报了博览会呈现以下特点：活动规格高。本届博览会是经省政府批准的国际交流活动，莫桑比克、坦桑尼亚、佛得角、印度尼西亚、韩国、墨西哥、南非等17个“一带一路”沿线国家驻华使节参会。博览会得到中国亚洲经济发展协会、中国农业大学、全联农业产业商会等单位的大力支持，是洛阳多年来举办最高规格的农业博览会，有效打通了洛阳农业对外开放新通道，进一步密切了洛阳与“一带一路”沿线国家的合作交往。

产品受欢迎。博览会设置“一带一路”国家展区，河南农业产业化重点龙头企业展区，洛阳名优农产品展区，洛阳沟域经济发展成就展区和新型农业机械展区5个展区，展区面积1.2余万平方米，2000余种特色农产品及食品、上百种农机产品广受好评，现场销售火爆。

对接更务实。博览会通过线上线下相结合的方式，举办了“一带一路”沿线国家农业资源和投资贸易政策推介、农业项目招商推介、采购商对接、国内外农业合作项目签约、“一带一路”国际合作暨黄河流域生态保护与农业高质量发展高峰论坛等丰富的经贸商务活动，增加了合作，加深了友谊，有力地推动洛阳农业“引进来”和“走出去”。

示范引领突出。本届博览会立足中原、放眼“一带一路”，更加注重引进新品种、推广新技术、示范新模式、展示新变化。比如，洛阳市农业产业化龙头企业协会与匈牙利巴波娜特佳育种公司签订种禽市场拓展战略合作协议，促进品种改良和技术升级。同时，洛阳沟域经济发展的崭新理念和生动实践，也得到国内外嘉宾的充分认可。

品牌更加彰显。本届农博会注重品牌宣传，博览会开幕式首次对外发布“洛阳源耕”市级农业公用品牌，“洛水山肴”“栾川印象”“嵩上好礼”“心安礼得”等县域公用品牌也集中亮相，堪称“群英荟萃”。

“‘一带一路’(洛阳)国际农业合作博览会的成功举办，是对洛阳高质量发展的一次集中检阅，也为洛阳农业扩大开放搭建了广阔舞台。”洛阳市农业农村局负责人表示，下一步，将以此次博览会的成功举办为契机，树牢开放理念，搭建开放平台，提升开放水平，让农业开放的大门越开越大，为洛阳积极融入“一带一路”、加快副中心城市建设贡献更大力量。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图)