重庆再见！郑州再约！洛阳招才引智诚意满满

继西安之后，昨日，2020中国·河南招才引智创新发展大会第二场省外活动走进重庆。洛阳22家单位携240个岗位组团参加，共招聘500余人。

继西安之后，昨日，2020中国·河南招才引智创新发展大会第二场省外活动走进重庆。洛阳22家单位携240个岗位组团参加，共招聘500余人。

“看到洛阳的企业组团来重庆招聘，我们感觉到了洛阳招贤纳士满满的诚意。”在“2020招才引智专项行动”省外招才引智重庆专场活动现场，来自重庆市的高校毕业生对参加招聘活动的洛阳企业，表示了极大的关注。

当天上午10时左右，西南大学北碚校区中心体育馆外人潮涌动，不少重庆当地高校开出大巴送学生前来参加招聘活动，还有一些外地求职者也从四面八方汇集重庆。活动现场，设有省直事业单位、省属企业、博士后、省辖市招聘区、“高次层人才引进绿色通道”和“综合服务窗口”等6个专区，有关单位负责人现场办公，提供一站式、便捷化服务，实行“一对一”跟踪对接。

在重庆专场活动中，不仅有河南科技大学、洛阳师范学院等省直事业单位，还有洛阳市妇幼保健院、洛阳市疾病预防控制中心、二里头夏都遗址博物馆等市直事业单位，以及中国一拖、洛阳LYC轴承等企业参加。最终有208人投放简历，其中博士生7人，硕士研究生186人。

据了解，中国·河南招才引智创新发展大会近期还将通过线上或线下形式举办上海、广州、武汉、北京、南京、杭州等省外专场活动，“2020高端人才(项目)对接洽谈会”主场活动将于10月24-25日在郑州国际会展中心举行。有意到洛阳就业创业的各路英才，可提前关注中国·河南招才引智创新发展大会官网、微信公众号、小程序等了解更多信息。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)