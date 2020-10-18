万里云山丝路情，石窟艺术远名扬。今日，“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”在洛阳博物馆开幕。市委书记李亚参观展览并对进一步做好相关工作提出要求。

“丝路华光”敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展

万里云山丝路情，石窟艺术远名扬。今日，“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”在洛阳博物馆开幕。市委书记李亚参观展览并对进一步做好相关工作提出要求。

作为丝绸之路上得天独厚的历史文化遗产，石窟寺是文化交流、多民族融合、中外文明互鉴的彰显和反映。敦煌莫高窟、龙门石窟、云冈石窟分别于1987年、2000年、2001年列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。本次展览由龙门石窟研究院、敦煌研究院、云冈石窟研究院联合主办，是新中国成立以来我国三大石窟首次举办的大型艺术联展。展览通过“鸣沙圣迹赫赫敦煌”“塞上皇冠巍巍云冈”“中原明珠泱泱龙门”三大板块和主题展厅，对敦煌、云冈、龙门石窟宏大的规模、丰厚的历史文化、精美的艺术和数十年来的文化遗产保护历程、成果进行充分展示，不仅有众多精美的文物和展品，还通过3D打印、VR等数字化技术，让广大中外游客欣赏到这些人类瑰宝的独特魅力。

李亚对展览的举办表示祝贺，并饶有兴趣地参观了敦煌石窟3个复制洞窟及精美的壁画临摹品等展品，通过VR技术观看了云冈石窟第18窟内景及部分展品，了解近年来龙门石窟通过3D高保真打印技术复原的部分窟龛佛像、近年新出土的部分精品文物等。他希望有关部门精心组织、深化提升，深入挖掘三大石窟之间的内在联系，完善丰富文物介绍信息，讲好文物背后的故事，为游客献上一次高水平文化展出。

李亚强调，习近平总书记高度重视文物考古和石窟寺保护工作，多次作出重要指示批示。近年来，三大石窟在保护利用过程中都作了一些有益探索、创新实践，取得了许多重要研究成果。在龙门石窟申遗成功20周年之际，举办这次三大石窟艺术联展是落实总书记重要指示精神的具体实践，对弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信具有重要意义。三大石窟都是人类文明的瑰宝，把石窟寺保护好，把文化传承好，是我们应负的共同责任。要通过举办联展，生动展示三大石窟的艺术成就，更好揭示三大石窟中蕴含的中华民族文化精神、文化胸怀和文化自信，让社会各界更好体验石窟寺保护在中华民族文化进程中的重要地位和作用。要坚持“引进来”和“走出去”相结合，开展多种形式的展陈活动和文化交流对话，展示保护利用成果，加强文化交流互鉴，共同提升保护、研究、利用工作水平，为增强民族凝聚力、民族自豪感作出更大贡献。

据悉，本次艺术联展将持续到明年1月18日，展出地点位于洛阳博物馆二楼。

中国文联主席团委员、中国舞蹈家协会主席冯双白，敦煌研究院副院长罗华庆，云冈石窟研究院副院长卢继文，河南省文物局副局长郑小玲，洛阳市副市长魏险峰参加开幕式等活动。(记者 李砺瑾 李东慧/文 记者 曾宪平 李卫超/图)