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知名专家齐聚洛阳！第三届世界古都论坛明天开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-18 18:42

　　今日下午，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会媒体吹风会在洛阳召开。

　　会议透露，明日上午，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会将在洛阳隆重开幕，届时，200余位国内外知名专家将齐聚洛阳，共商世界古都历史遗产保护与城市可持续发展大计。

　　本次论坛由国家文物局、河南省人民政府主办，中国社会科学院考古研究所、中国古迹遗址保护协会、中国古都学会、中国博物馆协会协办，中国文物交流中心、河南省文物局、洛阳市人民政府承办。

　　论坛活动将持续至20日，采取“线上+线下”的活动形式，与会专家将以“古老的文明，崭新的故事”为主题，以“二里头·夏都·夏文化与世界文明起源”为主论题，以“历史遗产保护与城市可持续发展”为副论题进行交流。

　　2018年以来，世界古都论坛在洛阳市已成功举办两届，该论坛已经成为传播弘扬中华优秀传统文化、提升洛阳和河南国际影响力的重要载体和平台。2020年第三届世界古都论坛将进一步推进中华文明、黄河文化的宣传推广，擦亮洛阳“古今辉映、诗和远方”城市名片。(洛报融媒记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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