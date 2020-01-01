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黑豹乐队来了！24日晚，快手网红音乐会与您相约洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-18 18:44

　　洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，10月24日晚7点，“豫见快手·点赞洛阳”快手网红音乐会将在隋唐洛阳城应天门北广场举行。届时，黑豹乐队与快手网红艺人将联手登台献艺，带来一场时尚的视听盛宴。

　　本次快手网红音乐会的举办，意味着历时半年的“豫见快手·嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会圆满落下帷幕。在快手短视频+直播的助力下，洛阳“古都夜八点”和“古都新生活”的文旅消费品牌被进一步激发出新的潜力。

　　本次快手网红音乐会将全方位打造别出新裁的线上演出方式，以音乐为媒为大家带去洛阳的热情。在众多表演嘉宾中，黑豹乐队赚足了观众的期待。这支组建于1987年的“老炮”摇滚乐队，承载了一个时代人们心中关于摇滚的记忆。《无地自容》《Don't break my heart》等经典歌曲，都将在本次音乐会上唱响。

　　河南本土的“任和乐队”也将带来《王者荣耀》《齐天大圣》《花倾城》《书说洛阳》等脍炙人口的歌曲。

　　此外，坚持在快手逐梦的网红艺人们的歌声，同样值得期待。唱作人柏松的《世间美好与你环环相扣》曾爆火全网，快手平台有320万网友将此歌曲作为短视频背景音乐。在快手网红音乐会上，熟悉的旋律将再次响起。

　　凭借一首《芒种》获得2019年度盛典“最受欢迎国风单曲奖”和第27届东方风云榜音乐盛典“十大金曲”奖的赵方婧，快手原声使用超10亿次的鱼大仙儿，能轻松驾驭多种曲风、因富有节奏高低音转换的视频《Bad Guy》而爆火的黄隐轩，还有《桥边姑娘》原唱海伦和蒋雪儿等人也都将带来自己的拿手曲目。

　　据了解，快手网红音乐会实行线上实名预约，从10月19日至10月23日，连续五天，每天中午12点开放预约，想去现场观看演出的朋友可在“玩转隋唐”微信小程序进行预约操作，先到先得。未预约到门票也不要紧，您在快手搜索“洛阳旅游”，便可在音乐会举办当晚，足不出户观看音乐会全程直播。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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